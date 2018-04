Cagliari-Bologna a reti bianche

calcioweb.eu

: Cagliari-Bologna 0:0 Il Cagliari a fine partita va sotto la Curva per ringraziare i tifosi del loro sostegno ma la… - pisto_gol : Cagliari-Bologna 0:0 Il Cagliari a fine partita va sotto la Curva per ringraziare i tifosi del loro sostegno ma la… - webnauta5_9 : RT @Adnkronos: #CagliariBologna a reti bianche - Fprime86 : RT @PremiumSportHD: #premiumsport #SerieA, #CagliariBologna 0-0: #Donadoni quasi salvo. #serieapremium -

(Di domenica 22 aprile 2018), 22 apr. (AdnKronos) – Finisce con un pareggio ache non accontenta nessuno l’anticipo del lunch time della 34esima giornata tradi scena alla Sardegna Arena. Nonostante gli sforzi la formazione sarda non riesce a trovare i 3 punti che cercava per fare un deciso passo in avanti nella lotta salvezza. Con 33 punti ilè attualmente a +5 dal Crotone, terzultimo, in campo alle 15 a Udine. Sale a 39 punti il. Il primo brivido della partita arriva al quarto minuto quando il portiere ospite Mirante perde palla in una uscita bassa da calcio di punizione ma Pavoletti in area non riesce ad approfittarne. Al 15′ ancora: sponda di Pavoletti per Ionita che prova la conclusione di sinistro ma mirante blocca in tuffo. Ancora i sardi con Padoin che prova la conclusione di testa, alto. Al 21′ l’occasione più ...