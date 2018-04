Cagliari-Bologna 0-0 | i tifosi fischiano la squadra sarda

Cagliari-Bologna a reti bianche : Cagliari, 22 apr. (AdnKronos) – Finisce con un pareggio a reti bianche che non accontenta nessuno l’anticipo del lunch time della 34esima giornata tra Cagliari e Bologna di scena alla Sardegna Arena. Nonostante gli sforzi la formazione sarda non riesce a trovare i 3 punti che cercava per fare un deciso passo in avanti nella lotta salvezza. Con 33 punti il Cagliari è attualmente a +5 dal Crotone, terzultimo, in campo alle 15 a Udine. ...

Serie A - Cagliari-Bologna 0-0. Il tabellino : Cagliari-Bologna 0-0 , 0-0, CAGLIARI , 3-5-2, Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita , dal 36' s.t. Lykogiannis, , Padoin; Sau , dal 20' s.t. Han, , Pavoletti. A disp. ...

Calcio - anticipo Cagliari-Bologna 0-0 : 14.28 Il Cagliari strappa solo un punto nella gara col Bologna che si chiude 0-0. Partita importante soprattutto per i sardi alla ricerca di punti per lasciare la zona calda della classifica. I padroni di casa tentano di fare la gara:al 40' Pavoletti si divora un gol.Il Bologna prova a pungere in contropiede. Al 59'Sau impegna di testa Mirante che è attento.Al 59' Padoin crossa, Sau si inserisce, colpisce di testa sul palo opposto ma Mirante ...

