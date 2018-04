Cagliari | Barella | ' Inter | penso a fare bene qui'

Calciomercato Inter - Barella vicino : Dimarco e Pinamonti al Cagliari : Oltre a Barella, Ausilio avrebbe avuto dei contatti con l'entourage dell'ex Mateo Kovacic , come riportato da 'Il Corriere dello Sport'. Il croato venne ceduto nell'estate del 2015 al Real Madrid per ...

Cagliari - le attenuanti per Diego Lopez : Barella e Cigarini assenze pesantissime : Il Cagliari ha dovuto fare con una brutta sconfitta nel primo match valido per la 33^ giornata del campionato di Serie A, continua la corsa per la salvezza per la squadra di Diego Lopez, in questo senso decisive le prossime giornate. La partita contro l’Inter non è stata mai in dubbio, dominio della squadra di Spalletti ma il tecnico Diego Lopez ha diverse attenuanti, in particolar modo le assenze: Barella e Cigarini sono infatti due ...

Inter-Cagliari - le probabili formazioni : recupera Candreva. Sardi senza Barella e Cigarini : L'Inter per tornare a vincere, il Cagliari per certificare l'uscita da una crisi durata quasi due mesi. L'anticipo infrasettimanale della 33giornata di Serie A pone di fronte due squadre ancora in ...

Inter-Cagliari - le probabili formazioni : Candreva recuperato. Sardi senza Barella e Cigarini : L'Inter per tornare a vincere, il Cagliari per certificare l'uscita da una crisi durata quasi due mesi. L'anticipo infrasettimanale della 33giornata di Serie A pone di fronte due squadre ancora in ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Genoa-Cagliari 2-1 : gol di Lapadula - Barella e Medeiros 2-1 : Il ritorno di Lapadula, la scoperta di Medeiros, ed il Genoa ritrova la vittoria che mancava da quattro partite, superando nel finale un Cagliari anche un po' sfortunato. Moduli speculari e grande ...

Diretta / Genoa Cagliari (risultato live 1-1) streaming video e tv : Pareggio di Barella! : Diretta Genoa-Cagliari: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A in programma al Ferraris martedì 3 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:06:00 GMT)

Calciomercato - Lopez sicuro : «Barella crescerà nel Cagliari» : CAGLIARI - La stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel Cagliari , non è passata inosservata ai piani alti. Parlano chiaro le 25 presenze e i 5 gol in campionato. Diego Lopez, a ...

Calciomercato Cagliari - Lopez blinda Barella : «Me lo tengo stretto» : Cagliari - Venticinque presenze in campionato, cinque gol, qualche ruolo cambiato e anche nove cartellini gialli. Sono i numeri della stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Lazio - inserimento per Barella del Cagliari : Calciomercato Lazio – Passo falso della Lazio nella gara di campionato contro il Bologna, stop che può risultare pesante in chiave qualificazione in Champions League. In attesa della nuova giornata la dirigenza lavora sul mercato, un reparto che subirà cambiamenti è sicuramente il centrocampo anche considerando la possibile partenza di Milinkovic-Savic. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si guarda con attenzione in casa Cagliari, ...

Benevento-Cagliari 1-2 - “giallorossi in Barella” : altra beffa dopo il match d’andata. 6 punti rossoblù oltre il 93' : Benevento-Cagliari 1-2- Niente di matematico e ufficiale, ma possiamo dire che il Benevento si allontana decisamente dalla Serie A. Il Cagliari espugna il Vigorito grazie ai gol di Pavoletti e Barella in pieno recupero. Un successi che da respiro ai rossoblù e a Diego Lopez. Cagliari momentaneamente distante 5 punti dalla zona calda della classifica. […] L'articolo Benevento-Cagliari 1-2, “giallorossi in Barella”: altra beffa ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Barella meriterebbe la Nazionale» : BENEVENTO - Vittoria da sogno per il Cagliari . La squadra di Diego Lopez è andata sotto a Benevento e ha rimontato nei minuti di recupero, andando a vincere 1-2. "Partita pazzesca, ci abbiamo creduto ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Grande reazione. Barella? Da Nazionale» : BENEVENTO - "Una partita pazzesca". Diego Lopez ha definito così la vittoria del suo Cagliari sul campo del Benevento, una rimonta arrivata nei minuti di recupero. "Ci abbiamo creduto fino alla fine - ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2. Immobile di tacco risponde a Pavoletti e Barella : La Lazio si salva al 95'. Immobile pareggia con un colpo di tacco da Oscar una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa dopo il rigore di Barella. primo tempo - È il Cagliari a passare in ...