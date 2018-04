Cade nel lago Maggiore | pescatore muore annegato

Perù - minibus Cade in burrone nelle Ande : morti 2 turisti tedeschi : Due turisti tedeschi sono morti ed almeno altri 10 sono rimasti feriti in seguito ad incidente stradale che ha coinvolto il minibus sul quale stavano viaggiando che è finito in un burrone sulle Ande, ...

Di Maio Cade nel trappolone di Salvini e cerca una via d'uscita : Quando Luigi Di Maio esce dal Salone degli specchi di Palazzo Giustiniani e si infila con i suoi nell'ennesimo vertice di giornata, prende in mano lo smartphone. Il numero di Salvini è fra quelli chiamati in giornata. Lo pigia. E gli spiega chiaro e tondo che le condizioni poste per iniziare un percorso di governo sono inaccettabili.Poco prima, davanti alle telecamere, aveva declinato l'ennesimo no a un esecutivo con Silvio Berlusconi. ...

Roma - tenta di suicidarsi e si lascia Cadere nel vuoto : poliziotti lo afferrano al volo e lo salvano : Faceva sul serio il 25enne che ieri pomeriggio, martedì 17 aprile, in via Lorenzo Il Magnifico a Roma (zona stazione Tiburtina) è stato salvato dagli agenti di polizia quando si era già lanciato vuoto. I poliziotti, allertati dai condomini insieme ai vigili del fuoco, intorno alle 19.40, hanno iniziato una lunga trattativa con il ragazzo, che però non ha dato buon esito. Proprio mentre il giovane aveva fatto credere di poter tornare il ...

Mara Venier a Domenica in con l'ex compagno? Ecco cosa potrebbe acCadere nella prossima edizione : FUNWEEK.IT - Si rincorrono oramai da mesi le voci che darebbero quasi per certa la presenza di Mara Venier a Domenica In dopo il clamoroso flop delle sorelle Parodi. La mitica zia Mara torna da una ...

Venezia - Cade con la bici elettrica nel canale e muore : Un uomo di circa 50 anni è morto essere finito con la propria bici nelle acque del Canal Vena, a Chioggia. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Tra le ipotesi degli investigatori ...

Chiavenna - Cade da una scala nella sua carrozzeria : grave 71enne : Chiavenna, 16 aprile 2018 - Gravissimo infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 16 aprile, a Chiavenna, all'interno di una carrozzeria in via Picchi. Il titolare, E.B., di 71 anni, attorno alle 8 ...

BERLUSCONI INCIAMPA SUL PALCO E Cade DURANTE COMIZIO/ Video - come nel 2015 si ‘rialza’ e attacca gli avversari : Siria, BERLUSCONI INCIAMPA sul PALCO DURANTE il COMIZIO: “Serve un governo autorevole per mediare fra USA e Russia”. Video, fuoriprogramma per leader FI che poi scrive lettera al CorSera(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Attacco Siria - cosa sta acCadendo nel Paese diviso dalla guerra civile - : Nello Stato - colpito dai raid di Usa, Francia, Gb - non c'è un conflitto tradizionale ma un contesto complesso in cui si scontrano diverse fazioni: vicino alle zone controllate del governo Siriano, ...

Rocco Siffredi : “Di Maio? Lo porterei nella mia ACademy. Salvini lo vedo come un attore hard performante ma senza controllo” : Rocco Siffredi è uno che di desideri se ne intende: sarà per questo che è stato scelto come testimonial della campagna “Stravoglia” di Volagratis.com che indaga i desideri degli italiani. Occasione, questa, nella quale il pornoattore ha rilasciato un’intervista a Raffaella Cagnazzo del Corriere della Sera: “Il mio desiderio più grande oggi è quello di avere più tempo da dedicare a me stesso. Sono una di quelle persone che ...

Terremoto - torna la paura nelle Marche : "Casette sCadenti - qui la gente non ce la fa più" : E' stato un risveglio di paura per gli abitanti di Muccia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Una scossa...

Truffe telefoniche : come non Cadere nella trappola e ritrovarsi con nuovi contratti #truffe : Ognuno di noi è bombardato da call center per i più disparati motivi, ma attenzione, per molti di questi non sono semplicemente alla ricerca “pulita” di nuovi clienti. Alcuni infatti giocano sulla registrazione parziale della telefonata per poi riutilizzare le nostre parole in altri contesti, arrivando a farci accettare inconsapevolmente le loro proposte. Il modo per difenderci da queste Truffe telefoniche arriva direttamente dalla ...

Pd dilaniato - renziani scatenati Nel mirino Martina - Richetti e... Ecco che cosa acCade al Nazareno : La sconfitta elettorale del 4 marzo, la sesta consecutiva dal 2016, la settima se consideriamo anche le Regionali lombarde, ha lasciato un Pd sempre più dilaniato malgrado la "blindatura" dei fedelissimi attuata da Matteo Renzi nella famigerata notte delle candidature Segui su affaritaliani.it

Judo - Grand Prix Antalya 2018 : Rosetta e Marchiò fuori al primo turno - Italia senza podi in Turchia. Giovanni Zaraca trionfa a Berlino nell’European Cadet Cup : Si chiude senza podi Italiani il Grand Prix 2018 di Antalya, che ha avuto luogo in Turchia tra venerdì 6 e domenica 8 aprile. Melora Rosetta ed Elisa Marchiò non sono riuscite a superare il primo turno e a lottare per il podio, lasciando l’Italia a bocca asciutta al termine dell’ultimo Grand Prix che precede gli Europei 2018, in programma a Tel Aviv tra il 26 e il 29 aprile. Melora Rosetta ha ceduto al primo turno della categoria -78 ...

Scherma - Mondiali Cadetti e Giovani 2018 : Martina Favaretto ancora sul podio! L’azzurra conquista il bronzo nel fioretto Under 17 : L’Italia conquista la 13ma medaglia ai Mondiali Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Verona, grazie a Martina Favaretto, che si aggiudica il bronzo nel fioretto Under 17. La 16enne azzurra, dopo aver ottenuto l’argento tre le Under 20, sale così ancora sul podio. Le fatiche di questi due giorni intensi si sono però fatte sentire in semifinale. Favaretto si è infatti trovata di fronte ancora la giapponese Yuka Ueno, ma questa ...