Bundesliga | il Borussia Dortmund travolge il Leverkusen

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen - 30^ Giornata Bundesliga 21-4-18 : La 30^ Giornata della Bundesliga è rappresentata sicuramente dallo scontro diretto tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, che si svolgerà al Signul Iduna Park sabato 21 Aprile alle 18.30. I gialloneri devono salvare una stagione, che rischia sempre più di diventare catastrofica. La doppia sconfitta, prima l’umiliante 6-0 coi rivali e i neocampioni del Bayern Monaco, poi la caduta nel derby dell’ultimo turno contro lo ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Borussia Mönchengladbach - 29^ Giornata Bundesliga 14-4-18 : La 29^ Giornata di Bundesliga offre l’interessante gara all’Allianz Arena tra il Bayern Monaco, neocampione di Germania, contro il Borussia Mönchengladbach. Le 2 squadre arrivano a questa sfida con motivazioni e con stimoli completamente diversi. I bavaresi hanno ottenuto settimana scorsa la matematica certezza del ventottesimo titolo (il sesto di fila) vincendo ad Augusta per 4-1 e hanno ottenuto l’accesso alle ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Stoccarda - 29^ Giornata Bundesliga 8-4-18 : Nel primo dei 3 posticipi della 29^ Giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund ospiterà al Signal Iduna Park domenica pomeriggio lo Stoccarda. I gialloneri vengono dall’umiliante 6-0 subito all’Allianz Arena da parte del Bayern Monaco, che ha chiuso le ultime speranze di reinserirsi in qualche modo nella lotta per il titolo. Inoltre, lo Schalke 04 ha allungato e dietro si è fatto sotto il Lipsia. L’obiettivo degli ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Borussia Dortmund - 28^ Giornata Bundesliga 31-3-18 : Un sabato di fuoco attende il 28^ turno della Bundesliga, con la “classicissima” alle 18 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, all’Allianz Arena, una sfida che storicamente promette già spettacolo, ma che può regalare già un verdetto pesante in questa stagione. I bavaresi, con una vittoria e il contemporaneo risultato non positivo dello Schalke 04 (che giocherà alle 15), potrebbero già festeggiare oggi ...

Bundesliga - risultati e gol della 27giornata : vince il Borussia - colpo Colonia : Il sabato, in Bundesliga, era stato ricco di gol. Le emozioni non sono mancate nemmeno quest'oggi nelle due gare che, in attesa dell'ultima sfida tra il Lipsia e la capolista Bayern Monaco, hanno ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Hannover - 27^ Giornata Bundesliga 18-3-18 : Al Signula Iduna Park, il Borussia Dortmund tenta il riscatto dopo l’eliminazione in Europa League ospitando l’Hannover. I gialloneri sono usciti malamente dalla competizione europea, perdendo il confronto con il non irresistibile Salisburgo; lo 0-0 di giovedì sera non è bastato per passare il turno a causa della vittoria esterna degli austriaci per 2-1 nel match di andata. Gli uomini di Stoger hanno solo il campionato da ...

Bundesliga : il Borussia Dortmund vince e vola al terzo posto : La squadra di Stoger batte 3-2 l'Eintracht Francoforte: decisivo Batshuayi nel recupero. Stoccarda e Lipsia pareggiano senza reti

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte - 26^ Giornata Bundesliga 11-3-18 : La 26^ Giornata della Bundesliga, offre un importantissimo scontro diretto tra il Borussia Dortmund e la sorpresa Eintracht Francoforte. Al Signul Iduna Park, andrà in scena la sfida tra le 2 terze forze del campionato, entrambe a 42 punti e momentaneamente scavalcate dallo Schalke 04, vittorioso ieri sera nell’anticipo sul campo del Mainz. I giallo neri vengono da un periodo non proprio esaltante; gli uomini di Stoger hanno ottenuto solo ...

Probabili Formazioni Lipsia-Borussia Dortmund Bundesliga 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund 25^ Giornata Bundesliga, ore 18:30. Stoger potrebbe schierare Pulisic al posto di Schurrle, mentre per i padroni di casa ancora out Keita, c’è Bruma. Alla Red Bull Arena il Lipsia attualmente sesto in classifica ospiterà tra le mura amiche il Borussia Dortmund di Stoger in una partita che sarà valida per la 25esima giornata del campionato tedesco, la Bundesliga. Si prospetta una ...

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga 26-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, 24^ Giornata Bundesliga, ore 20:30. Ballottaggio Schurrle-Reus per Stoger, mentre gli ospiti si affidano a Gregoritsch in attacco. Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund, che giovedì scorso ha strappato il pass per accedere agli ottavi di finale di EL ai danni della nostra Atalanta, ospiterà l’Augsburg (o Augusta, come dir si voglia) nella partita che è valida come posticipo ...

Bundesliga - Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund 0-1. Decide Reus. Gol e highlights : In attesa della sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League contro l'Atalanta in programma giovedì a Reggio Emilia, il Borussia Dortmund si porta al secondo posto in classifica in Bundesliga ...