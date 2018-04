Bullismo | le sospensioni alternative delle scuole italiane | gli alunni da punire

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) Mentre la ministra Valeria Fedeli di fronte ai fatti di Lucca e Velletri sceglie la linea dura chiedendo la sospensione dei ragazzi e la loro non ammissione agli scrutini finali, c’è chi in Italia quando si trova di fronte ad un illecito compiuto da uno studente sceglie la sospensione alternativa, i cosiddetti “lavori socialmente utili”. I dirigenti scolastici ma anche il direttore dell’ufficio scolastico dell’Emilia Romagna hanno compreso che la classica punizione non serve più. Meglio mandarli a pulire giardini, strade, a sistemare la scuola, a fare attività in una casa di riposo o in una realtà per disabili. È la scelta fatta da Marta Boriosi, preside dell’istituto “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” di Città di Castello, dove i ragazzi sospesi fanno i volontari alla casa di riposo: “Nella mia scuola – spiega la dirigente – ci siamo posti un problema di ordine etico ed educativo. ...