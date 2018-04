Bullismo in classe – Pittoni Lega | abolita di fatto la bocciatura | insegnanti senza

Bullismo contro prof Lucca - consiglio classe propone 5 bocciature - : Per il sesto ragazzo coinvolto nell'aggressione al docente è stata chiesta la sospensione per 15 giorni. Occorre la ratifica del consiglio d'istituto per rendere effettive le misure

Bullismo - la minaccia al prof dopo un brutto voto : il consiglio di classe propone 5 bocciature : Episodio anche in provincia di Roma, lo studente dice alla docente: "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". C'è un indagato

Bullismo - nuovo allarme dopo Lucca. A Velletri minacce in classe a professoressa 'Ti sciolgo nell acido' : ROMA - 'Te faccio sciogliere nell'acido professorè'. È allarme Bullismo: da Lucca a Venezia, da Chieti a Velletri, dai professori ai compagni di scuola, si moltiplicano le vittime dei violenti. ...

Alessandria - prof disabile legata e presa a calci/ Ultime notizie - Bullismo : classe sospesa per un mese : Alessandria, prof disabile legata e presa a calci. Ultime notizie, bullismo a scuola: classe sospesa per un mese. Ma i colleghi dell'insegnante insorgono: servivano pene più severe?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 12:52:00 GMT)

Bullismo a Siracusa - pugni a compagna di classe 12enne : “Sei grassa” : Bullismo a Siracusa, pugni a compagna di classe 12enne: “Sei grassa” Grave episodio di Bullismo. A seguito delle lesioni subite, la ragazza è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso Continua a leggere L'articolo Bullismo a Siracusa, pugni a compagna di classe 12enne: “Sei grassa” sembra essere il primo su NewsGo.

