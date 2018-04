Bullismo | dopo Lucca | esplode a Velletri e Lecce La soluzione è ridare dignità agli

Bullismo - la minaccia al prof dopo un brutto voto : il consiglio di classe propone 5 bocciature : Episodio anche in provincia di Roma, lo studente dice alla docente: "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". C'è un indagato

Bullismo - il preside dell’Itc Carrara di Lucca dopo le minacce al prof : “Qualcuno perderà l’anno. Valuteremo posizioni dei singoli” : “Qualcuno perderà sicuramente l’anno ma non tutti anche perché la scuola deve rappresentare un’occasione di crescita e di recupero. Ovviamente ci saranno delle punizioni ma non va fatta di tutta un’erba un fascio. Con le famiglie abbiamo valutato di lasciare i ragazzi a casa per qualche giorno: bisognerà valutare la posizione dei singoli”. E’ in sintesi il pensiero del prof essor Cesare Lazzari, il preside ...

L’appello di J-Ax alle vittime di Bullismo dopo la morte di Michele Ruffino : “Non dovete mollare” : dopo la morte di Michele Ruffino, arriva l'appello di J-Ax alle vittime di bullismo. Il giovane, appena 17 anni, si è tolto la vita gettandosi da un ponte per esasperazione, nonostante non avesse mai dato segni di voler compiere un gesto così estremo. Col sogno di diventare pasticcere, Michele era un ragazzo come tanti ma con qualche difficoltà in più, sopraggiunta dopo la nascita, che non gli permetteva di muoversi in maniera agevole. Ed è ...