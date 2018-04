Bullismo - 17enne umiliato a scuola : maglietta per pulire la lavagna : Bullismo, 17enne umiliato a scuola: maglietta per pulire la lavagna È successo in un istituto superiore di Lecce. I genitori del ragazzo, che avrebbe subito vessazioni per mesi, hanno presentato un esposto alla Procura allegando anche un video. A scoprire la situazione la madre, che ha ricevuto il filmato con le ...

Bullismo - 17enne vittima dei compagni di scuola a Lecce. Botte e umiliazioni : “La sua maglia usata per pulire la lavagna” : Il giovane ha sempre negato tutto. Fino a quando il 7 aprile la madre ha ricevuto un video su Whatsapp che ritraeva il figlio vittima di un compagno che lo prendeva a calci e lo minacciava con una sedia. Secondo la famiglia, il figlio 17enne avrebbe subito soprusi, umiliazioni e Botte fin dall’inizio dell’anno nella sua scuola a Lecce. Il filmato ricevuto dalla madre sarebbe stato girato da un amico del giovane che ha cercato in questo modo di ...

