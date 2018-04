Bulli a scuola | tre bocciati e due sospesi a Lucca dopo le minacce al professore

Bulli a scuola : la decisione irremovibile. Il video del professore minacciato ha indignato tutta l’Italia - adesso arriva il provvedimento per gli studenti responsabili : La ‘bravata’ costa cara e per tre studenti dei sei studenti quindicenni dell’istituto tecnico commerciale “Francesco Carrara” di Lucca, coinvolti nella vicenda delle offese e minacce al professore di italiano e storia filmate e poi diffuse in rete con un video, sono stati presi provvedimenti molto severi. I ragazzi saranno bocciati. Lo ha deciso il Consiglio di istituto riunitosi oggi. “In ...

Cosa ha scritto Michele Serra sui Bulli a scuola e perché nessuno è d'accordo : L'Amaca - la rubrica che tiene su Repubblica - che Michele Serra ha dedicato all'episodio di bullismo da parte di uno studente su un professore di Lucca e agli altri emersi in questi giorni ha sollevato un vespaio di reazioni che ha coinvolto firme sulla carta stampata e lettori sui social. A scatenare la polemica - e forse l'intento era proprio questo - è una frase: Il livello di ...

Proposta la bocciatura per i Bulli della scuola di Lucca : La Polizia di stato ha effettuato delle perquisizioni nei confronti dei 6 studenti di un istituto tecnico superiore di Lucca, responsabili della condotta violenta e derisoria nei confronti del proprio docente d'italiano, tutti indagati. Sequestrati gli indumenti indossati dai ragazzi nei video, i loro cellulari e il casco da moto utilizzato per colpire il docente. Gli indagati dovranno rispondere anche del tentato di furto del tablet contenente ...

Atti di Bullismo su compagno di scuola - ordine di permanenza in casa per 2 ragazzi : Chieti - ordine di permanenza in casa per i due studenti minorenni responsabili di avere aggredito, minacciato e insultato a scuola, l'8 novembre 2017, un ragazzo di 14 anni: lo ha deciso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila disponendo l'ordinanza per i responsabili degli Atti di bullismo avvenuti in un istituto superiore della provincia di Chieti nei confronti di un ragazzo dell'area frentana che frequenta la prima ...

Allarme Bullismo a scuola : minacciati i professori. La Fedeli : 'Pronti a bocciare gli studenti' : L'ultimo episodio in un Istituto Tecnico alle porte di Velletri. 'Te faccio scioglie nell'acido. Te mando all'ospedale professorè' ha detto uno studente riprendendo tutto col telefonino per poi ...

I Bulli a scuola figli dell'Italia maleducata : Siamo il Paese dove gli spettacoli televisivi e radiofonici prevedono, nella scaletta del programma, l'urlo e l'offesa; nel dibattito l'avversario non va contrastato ma umiliato, altrimenti l'...

L'OSSERVAZIONE DAL BASSO ……..DI DIRETTORE. Per una scuola capace di istruire educando : riflessioni a margine dei casi di Bullismo nella ... : Ogni giorno la cronaca ci mette di fronte a casi di aggressioni di studenti e genitori nei confronti dei professori. E' in atto un vero e proprio cortocircuito tra scuola e famiglia, che ci conferma come il nostro ...

"Prof - ti sciolgo nell'acido" : nuovo video su un episodio di Bullismo a scuola : "Te faccio scioglie in mezzo all'acido". Queste le minacce di uno studente 16enne all'indirizzo di una professoressa. E tutto è stato ripreso da uno smarphone. Questa volta è successo in un Istituto Tecnico di...

Bullismo a scuola - nuovo video degli studenti di Lucca. La testata col casco al professore in cattedra : Il video dello studente bullo che umilia e minaccia il suo professore non è l’unico uscito dalla scuola di Lucca. Dopo che il primo video (guarda) aveva fatto il giro della reta, tre studenti minorenni dell’Itc Carrara di Lucca sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di violenza privata aggravata in concorso e il preside ha presentato formale denuncia. Intanto altri filmati emergono dalla rete mostrando altre scene di ...