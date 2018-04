Bulgari | il legale dei fratelli assolti dall’accusa di evasione fiscale | “Ora lo Stato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 aprile 2018) “Loora renda gli oltre 43 milioni di euro sequestrati”. È la richiesta dell’avvocato Bruno Assumma, in seguito alla sentenza assolutoria che ha scagionato con formula piena idi. Ilche, insieme agli avvocati Paola Severino, Fabrizio Raggiani, Antonio Di Giovanni, Fabrizio Bellacosa dello studio Severino, e Andrea Silvestri dello studio Bonelli Erede ha rappresentato Paolo e Nicolanel procedimento, ha spiegato che secondo le accuse “la società costituita in Irlanda sarebbe stata solo una scatola vuota, invece è operativa e conta ottanta dipendenti occupati nella distribuzione dei prodotti. Ci metteremo subito al lavoro affinché tali somme vengano restituite – ha aggiunto – il dissequestro richiederà tempo e non è mai semplice, neppure quando si è in possesso di un titolo ...