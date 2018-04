Buffon | il Boca Juniors fa sul serio | “Già contattato | ci risentiremo a maggio”

L'allenatore del Boca : ' Buffon qui? Ne riparliamo a maggio' : Roma, 21 apr. , askanews, 'Angelici mi ha detto che hanno chiamato Buffon per chiederglielo. Ma ne riparleremo a maggio' . Dopo l'indiscrezione lanciata giorni fa dai media argentini, arrivano le ...

Allenatore Boca Juniors : “vogliamo Buffon - ne riparleremo a maggio” : “Sì, noi siamo interessati a Gigi Buffon : il presidente Angelici lo ha contatto e ha provato ad avviare una trattativa”. Lo ha detto l’ Allenatore del Boca Juniors Guillermo Schelotto, parlando della possibilità di ingaggiare il portiere 40enne, in scadenza di contratto con la Juventus. “Il presidente lo ha chiamato per chiedergli la sua disponibilità -ha aggiunto Schelotto al programma radiofonico argentino Closs ...

