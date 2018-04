Brunetta | “Maggioranza si trova”

meteoweb.eu

(Di domenica 22 aprile 2018) Roma, 22 apr. (AdnKronos) – La linea resta la stessa: “Nessun veto a nessuno; si parte dal programma; si parte dal centrodestra”. Un centrodestra in cui però deve prevalere l’unità: “Ci ho lavorato per anni e non mi rassegno a vederla finire”, anche perché “non ci sono elementi tali” da giustificare una rottura. E poi: “Se l’alternativa sono le elezioni, la maggioranza si trova”. Lo dice all’Adnkronos Renato, mostrando ottimismo sul percorso per la formazione del nuovo governo. “Corretto e utile” se il Capo dello Stato affiderà un mandato esplorativo al presidente della Camera, Roberto Fico, anche per “simmetria” dopo il tentativo della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma lo schema non cambia, il centrodestra deve trovare la maggioranza in Parlamento.Quello ...