Brasile | un mondo a parte

Beach volley. Il giro del mondo sulla sabbia : World Tour - Commonwealth - Coop Beachtour - Brasile : tutti i risultati : World Tour. Thailandia e Stati Uniti fanno festa nel torneo 1 Stella World Tour che si è concluso oggi a Satun in Thailandia. Torneo non particolarmente frequentato, con tante coppie dell’Asia orientale e che non vedeva binomi italiani al via. Il torneo maschile è stato vinto dalla coppia thailandese formata da Nuttanon e Sedtawat, che ha regalato al proprio paese il primo trionfo della storia, per di più sulla sabbia amica. I thailandesi in ...