Boxe | sarà Trump a concedere il perdono a Jack Johnson

(Di domenica 22 aprile 2018) E' di qualche ora fa il tweet che vede annunciare al presidente degli Stati Uniti Donaldl'intenzione diilpresidenziale dopo che quest'ultimo fu condannato alla "immortalità" da una giuria razzista per le diverse relazioni avute con donne bianche quasi cento anni fa. A convincere il presidente americano sarebbe stato il famosissimo attore Sylvester Stallone che avrebbe raccontato ala difficile storia del pugile, che ebbe una vita tutt'altro che semplice, piena di insidie e difficoltà; nonostante ciò è riuscito a laurearsi campione del mondo nel 1908 diventando così il primo afroamericano a detenere il titolo.e non Barack Obama Une una riabilitazione che tutti gli afroamericani si sarebbero aspettati da Barack Obama, ma che invece arriva da Donald: lui che è definito come l'uomo che distruggerà ...