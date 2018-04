Boxe | fu condannato 100 anni fa Trump annuncia il perdono per Jack Johnson

Boxe - Vinny Pazienza arrestato per violenze domestiche. Condannato l’ex Campione del Mondo : Vinny Pazienza è stato arrestato dalla polizia del Rhode Island a causa di violenze domestiche. L’ex Campione del Mondo dei pesi superleggeri è stato processato per direttissima e Condannato a un anno di libertà vigilata. Il 55enne ha mosso le mani nei confronti della compagna che, dopo le percosse subite è riuscita a rifugiarsi in bagno e a chiamare aiuto. La polizia ha così fatto irruzione nella casa dell’ex pugile che già due mesi ...