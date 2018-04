Bonus per l’acquisto del condizionatore | come riceverlo

Roma : i servizi affondano ma scattano i Bonus per tutti i dipendenti comunali : Roma: i servizi affondano ma scattano i bonus per tutti i dipendenti comunali Quasi 45 milioni di euro ripartiti per oltre 24mila addetti, premiati per la produttività relativa al 2016. Intanto i Romani lamentano inefficienze dai trasporti ai rifiuti, alla pulizia delle strade Continua a leggere

Roma : i servizi affondano ma scattano i Bonus per tutti i dipendenti comunali : Quasi 45 milioni di euro ripartiti per oltre 24mila addetti, premiati per la produttività relativa al 2016. Intanto i Romani lamentano inefficienze dai trasporti ai rifiuti, alla pulizia delle strade

È Online il modello 730 precompilato : le istruzioni per non perdere i Bonus fiscali : È atteso per oggi, lunedì 16 aprile, il modello 730 Online precompilato dalle Entrate, che riporta redditi e bonus per 30 milioni di contribuenti. Dal 2 maggio è possibile modificarlo e inviarlo. Ecco le istruzioni per l’uso...

Scoop de Le Iene : il Bonus cultura per la festa dei cento giorni. Franceschini : "Deprimente" (Video) : L’altra faccia del bonus cultura vIene svelata da Le Iene. Il programma di Italia 1 ha scoperto che la festa dei cento giorni, tradizionalmente organizzata a tre mesi dagli esami di maturità, può essere ‘finanziata’ dall’incentivo varato dal Governo Renzi.Un tesoretto di 500 euro annui a vantaggio dei neo-diciottenni, che con quella somma possono effettuare consumi di natura per l’appunto culturale. Quindi porte aperte all’acquisto di libri, ...

Svelato il Bonus per l’Hospital Pass di Two Point Hospital : Dopo qualche settimana di silenzio, SEGA e Two Point Hospital hanno deciso che era giunto il momento di tornare a farsi sentire. D’altronde, il bisogno di comunicare qualcosa di realmente interessante, capace di raccontare davvero l’essenza di Two Point Hospital, era troppo impellente per non essere soddisfatto. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Svelato il Bonus per ...

TIM regala un Bonus di 10 euro per le ricariche online da almeno 30 euro : I clienti TIM che eseguiranno una ricarica di almeno 30 euro entro il 12 aprile riceveranno un codice sconto per avere 10 euro di credito bonus con la successiva ricarica da almeno 20 euro, da effettuare entro 30 giorni dalla prima. L'articolo TIM regala un bonus di 10 euro per le ricariche online da almeno 30 euro proviene da TuttoAndroid.

Addetto sbaglia : ai dipendenti arriva per errore un Bonus da 52 milioni a testa : Il clamoroso errore per alcuni minuti ha trasformato migliaia di dipendenti di Samsung Securities in multimilionari. L'errore coretto prontamente ma questo non ha impedito ad alcuni di loro di approfittarne.Continua a leggere

LOTTO/ Estrazioni del 10 aprile 2018 - 10eLotto e Superenalotto : SuperBonus ’nascosti’ - ecco i numeri vincenti! : Estrazione del LOTTO e SuperenaLOTTO del 10 aprile: 10eLOTTO, numeri vincenti del concorso Sisal n.43/2018: ultime notizie, niente Jackpot e fuga dei Superbonus(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 13:08:00 GMT)

Riforma pensioni/ Federmanager e il ricorso alla Cedu per il Bonus Poletti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Federmanager e il ricorso alla Cedu per il Bonus Poletti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 aprile(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Bonus da 600 euro per le mamme : Un Bonus da 600 euro per le mamme . Si tratta del beneficio economico - ribattezzato 'Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting' - destinato alle madri lavoratrici che non usufruiscono del ...

Saltamartini : per Lega sempre prima italiani. Follia Raggi Bonus casa a rom : Roma – Di seguito quanto dichiarato da Barbara Saltamartini, deputata della Lega. “A Roma sembra che la giunta Raggi voglia assegnare i fondi Ue per gli alloggi anche ai rom clandestini. Quindi un bonus casa da 800 euro, di risorse pubbliche, anche a chi è fuorilegge. Un escamotage per regolarizzarli, come ha ammesso lo stesso Campidoglio. Invece di pensare a come espellerli o a sgomberare davvero i campi nomadi, i 5 Stelle ...

Insomniac rivela la Collector's Edition e i Bonus preorder di Spider-Man per PS4 : A margine dell'annuncio sulla data di uscita di Spider-Man, Insomniac Games ha voluto rivelare una mole di nuove informazioni sul gioco, comprese quelle che riguardano la Collector's Edition a tiratura limitata e i contenuti esclusivi bonus del preorder.La Collector's, che al momento è stata inserita a listino col prezzo di 149,99 dollari, include tanti contenuti fisici quanto quelli digitali: acquistandola avremo accesso al pack "The City That ...