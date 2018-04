Biotestamento | l' associazione Walter Piludu | ' Ora si pensi all' eutanasia'

Biotestamento - Associazione Coscioni in piazza per la piena applicazione del fine vita – La guida per capire come fare : Una mobilitazione nazionale per la campagna a favore dell’eutanasia e per la piena applicazione del testamento biologico. Sabato 21 aprile l’Associazione Luca Coscioni sarà in 120 piazze italiane per una doppia raccolta firme. La prima chiede una immediata calendarizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell’eutanasia. La seconda invece riguarda le Disposizioni ...