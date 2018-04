Berlusconi | nuova bordata ai 5 Stelle | Hanno sete di potere | con loro non si può

Consultazioni - la nuova sceneggiata di Matteo Salvini che fa infuriare Berlusconi e perplime il Colle : Deve essere apparso uno spettacolo ai limiti della commedia, agli occhi del capo dello Stato, quello andato in scena oggi nel secondo giro di Consultazioni. Che non solo ha certificato che è franato del tutto lo schema di una trattativa tra centrodestra e Cinque Stelle, ma è franato nell'ambito di una sceneggiata, a tratti quasi incomprensibile, certamente foriera di uno strascico di polemiche e di confusione.Dopo che la Casellati ...

Ruby bis - chiesta la condanna per Fede e Minetti. Ragazze erano “merce nuova” per Berlusconi : Nel processo Ruby bis arriva la richiesta di conferma per le condanne a Emilio Fede e Nicole Minetti. Le Ragazze venivano portate ad Arcore come "merce nuova" per Silvio Berlusconi, per "farlo stare tranquillo e metterlo di buonumore".Continua a leggere

Ruby bis - pg chiede conferma condanne per Minetti e Fede : lui “portava merce nuova” a Berlusconi e lei “forniva le case” : Si torna in aula per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Nel processo d’appello bis sul caso Ruby bis, con al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione, il sostituto pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto la conferma delle condanne per l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, e per l’ex consigliera lombarda Nicole Minetti, rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e a 3 anni di reclusione. Nel suo intervento ha spiegato ...

Roma - nuova opera di street art : Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio e truffano Berlusconi : I bari Di Maio e Salvini truffano un ‘ingenuo’ Berlusconi. È la nuova opera di street art apparsa giovedì mattina (e subito cancellata) su un muro di via dè Lucchesi a Roma, a due passi dal Quirinale. Un quadro con tanto di cornice, dal titolo ‘I bari‘, che ritrae i tre uomini politici in abiti d’epoca mentre giocano a carte. L’artista che ha firmato l’opera, Sirante, ha rappresentato il leader della Lega e il ...

Il 3 aprile nascerà '20' - la nuova creatura di Pier Silvio Berlusconi. Scoprite la programmazione del canale - : In maggio, poi, sarà la volta di Focus, canale di scienza e documentari che Mediaset decide di editare in prima persona, riprendendosi un marchio che Mondadori aveva finora concesso in licenza al ...

Maria Elisabetta Alberti Casellati - chi è la nuova presidente del Senato (fedelissima di Berlusconi) : Maria Elisabetta Alberti Casellati, 71 anni, rodigina, berlusconiana da sempre, è fondatrice di Forza Italia. Era stata eletta in Parlamento anche nel 2013 con il Pdl, ma nel 2014 fu indicata – nell’accordo tra i partiti – come componente del Csm, in qualità di membro laico. E’ rimasta lì fino a pochi giorni fa quando, rieletta in Parlamento, ha dato le dimissioni dall’organo di autodisciplina della magistratura. ...

Berlusconi-Veronica Lario - nuova lite su divorzio/ “Non voglio i soldi” : lei - “mente”. Cosa prevede il ricorso : Silvio Berlusconi-Veronica Lario, nuova lite sul divorzio: "non voglio i 46 milioni di euro, chiudiamo la lite", la replica dell'ex moglie "non è vero, me li ha chiesti indietro"(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 13:25:00 GMT)

