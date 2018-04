Berlusconi e Boldrini uniti dalle valutazioni sui Cinque stelle | hanno smania di andare

Liberi e Uguali il colpaccio clamoroso di Silvio Berlusconi : ruba un senatore a Grasso - Boldrini e Bersani : Un colpo gobbo nella notte. A 10 giorni dalla chiusura delle urne, Forza Italia ruba un senatore a Liberi e Uguali , per lo sconcerto della lista di sinistra guidata da Pietro Grasso . 'I nostri ...

Elezioni - Boldrini : “Guanti bianchi tra Renzi e Berlusconi”. Martina (Pd) : “E’ Liberi e Uguali che aiuta la destra” : Nelle stesse ore in cui Silvio Berlusconi dice che farebbe “un complimento a Renzi, perché ha saputo tagliare i legami del Pd con l’ideologia comunista, disumana e crudele”, Laura Boldrini sottolinea come il segretario del Pd e il presidente di Forza Italia usino “i guanti bianchi” tra loro “il che fa pensare male, fa pensare a un voto utile; che parli di flat tax uno condannato per frode fiscale non si può sentire, ...

Laura Boldrini - sfregio a Silvio Berlusconi : 'Mi pare che l'inciucio con Matteo Renzi sia già fatto' : Ogni giorno una secchiata di fango da parte di Laura Boldrini , che oggi varia il suo registro: nel mirino non c'è Matteo Salvini , bensì Silvio Berlusconi e Matteo Renzi . Già, perché la presidenta ...

Elezioni : Boldrini - voto a Pd e alleati per riabilitare Berlusconi : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “#Bonino e #Lorenzin, alleate del Partito Democratico, vogliono le larghe intese. E #Renzi tace. Quello al #Pd e ai suoi alleati è il voto utile per riabilitare #Berlusconi”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini di Leu. L'articolo Elezioni: Boldrini, voto a Pd e alleati per riabilitare Berlusconi sembra essere il primo su Meteo Web.