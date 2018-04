Berlusconi | Da noi mai veti | Pd-M5s? Un tradimento

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» Di Maio : con Lega possibili grandi cose : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader». Toti: il M5S scenda dalla torre. Zaia: Lega ineccepibile

Berlusconi fa un passo indietro : “Nostro leader sempre Salvini. Mai detto noi con il Pd” : Dopo le reazioni alle sue parole di venerdì, il leader di Forza Italia precisa e ridimensiona le sue esternazioni, ricucendo lo strappo creato con Salvini e la Lega.Continua a leggere

Berlusconi : "Mai detto noi con Pd" : Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd " e "voglio confermare che non c'è nessun contatto in atto con il Pd . Io ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il ...

Governo - Berlusconi : “Salvini leader - mai detto governo con Pd”. Martina : “Noi con M5s? Aspettiamo il Colle” : Il giorno dopo la sentenza sulla Trattativa Stato-Mafia, gli attacchi ai Cinque stelle che avrebbe mandato “a pulire i cessi di Mediaset” e l’apertura a “un governo sostenuto da alcuni esponenti del Pd”, Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. A partire dal suo ruolo nel centrodestra: “E’ unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”. Poi la retromarcia su quelle parole che ...

Berlusconi : «Centrodestra unito - il nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» : «Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini ...

Berlusconi : «Centrodestra unito - nostro leader è Salvini. Mai detto noi con il Pd» : Silvio Berlusconi a Campobasso: «Il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader»

Salvini : «Italiani hanno votato male? Berlusconi sbaglia - se vuole governo con il Pd lo fa senza di noi» Il video : Il leader della Lega al Salone del Mobile: «La mia pazienza è finita, faccio tre passi avanti io e vediamo come va»

Governo - Pd a Berlusconi 'Noi con Meloni e Salvini Sta sognando' : 'Hanno raccontato agli italiani che avrebbero fatto tutto facile, tutto subito, tutto nuovo - ha scritto - e invece siamo alla paralisi e alle logiche della vecchia politica. Abbiamo visto 45 giorni ...

Berlusconi chiude ai Cinque Stelle "Noi al governo con appoggio Pd" Lega-M5s? "Minimi spiragli" : "Serve un governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it

Berlusconi chiude ai Cinque Stelle "Noi al governo con appoggio Pd" "I grillini un pericolo per il Paese" : "Serve un governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il Paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi - il leghista Gian Marco centinaio : 'Ora basta con questi giochini - noi vogliamo governare' : 'Il passo laterale di Berlusconi che stiamo chiedendo è quello di non provocare. Lo abbiamo visto tutti cosa ha fatto dopo il secondo giro delle consultazioni mentre parlava Matteo Salvini'. Lo ha ...

Governo - Gelmini : “Forza Italia non mette veti - altri facciano come noi”. “Passo indietro di Berlusconi? Non commento” : “Andremo uniti dal presidente Casellati con la convinzione che spetti alla coalizione arrivata prima il tentativo di formare un Governo: Forza Italia non mette alcun veto su nessuno, ma vuole un esecutivo lontano dai veti. E’ ora di formarlo un Governo: lo dobbiamo agli Italiani. Santanché ha chiesto un passo indietro a Berlusconi? Non commento”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di FI alla Camera. L'articolo Governo, ...

Governo - Berlusconi : “Centrodestra non è artificiale. Noi mai posto veti al M5S” e domani secondo giro di consultazioni : “Noi non abbiamo potuto far altro che mantenere la nostra posizione da parte nostra non sono mai stati messi dei veti nei confronti di nessuno quindi dei veti che sono venuti a noi”. Lo dice il leader di Fi Silvio Berlusconi, al termine dell’incontro con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Dovevo andare domani in Molise, la presidente ci ha pregato di essere ancora disponibili per un incontro perché ...

La furia del M5s contro il Cav. Toninelli : Siamo noi i killer di Berlusconi : La furia antiBerlusconiana del Movimento 5 Stelle. Dopo gli strali di Alessandro Di Battista, è Danilo Toninelli ad andare all'attacco del Cavaliere. Lo fa in televisione, negli studi di Cartabianca su Rai3. "Mi interessa poco la scenetta comica-barra-teatrale al Quirinale - tuona il capogruppo dei Cinque Stelle al Senato - ricordo solo che Silvio Berlusconi è uscito dal Parlamento grazie a M5s che in quella Giunta nella quale lo volevano ...