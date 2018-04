Berlusconi | “Da noi mai veti | Pd-M5s? Un tradimento”

Di Maio : “Da Pd risposte non giuste - così non ci sto. Berlusconi faccia partire governo nuove generazioni” : “Da Pd risposte non giuste, così non ci sto”. “Berlusconi faccia partire un governo delle nuove generazioni”. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni, Luigi Di Maio si presenta a “Porta a porta” ed espone le evoluzioni fatte o rilevate rispetto alla scorsa settimana. E se uscendo dal primo colloquio con Mattarella aveva detto di rivolgersi a Pd e Lega, ora riconosce che la strada dell’accordo con ...