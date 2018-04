Belén balla con Maradona ad Amici | la De Filippi ha il suo “Ballando con le stelle”

C’è posta per te : Belen - Iannone - Greggio - Iacchetti e Signorini per contrastare Ballando con le stelle : C’è posta per te contro la prima puntata di Ballando con le stelle 13, ecco a quali ospiti ricorrerà Maria De Filippi per arginare la concorrenza di Rai1. C’è posta per te 2018, gli ospiti vip contro la prima puntata di Ballando con le stelle 13 L’indiscrezione è riportata da Giuseppe Candela su Dagospia. Finora […] L'articolo C’è posta per te: Belen, Iannone, Greggio, Iacchetti e Signorini per contrastare Ballando ...