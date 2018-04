Basket | play off Nba | New Orleans in semifinale a Ovest Philadelphia espugna Miami e va

Basket C - i Titans si impongono nel finale sul San Lazzaro in garauno dei playout : Da -1, Pallacanestro Titano all'improvviso a +5 con tutta l'inerzia del mondo e in pieno controllo. Gara1 sale sul Titano, col 73-65 conclusivo che significa 1-0 nella serie. Serve solo un altro ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : big match Brescia-Milano - si accende la lotta playoff : Si entra ormai nella fase calda della stagione regolare della Serie A. Ultime quattro giornate che saranno decisive per la lotta al vertice, per i playoff e per la zona retrocessione. lotta AL VERTICE Sarà un turno di campionato davvero fondamentale per le posizioni più alte della classifica. Milano cerca la decima vittoria consecutiva e fa visita a Brescia. L’Olimpia è in testa con quattro punti di vantaggio sulla Germani, che ha davvero ...

Basket - Trento in volo verso i play off. Buscaglia Noi ci proviamo sempre : ROMA - Alla fine Trento c'è sempre. La Dolomiti è una delle squadre più calde del momento in serie A e comincia il rush finale , -4 al termine della stagione regolare, dal quinto posto, raggiunto con ...

Basket - playoff Nba : LeBron rialza Cleveland - Houston si divora Minnesota : WASHINGTON - Cleveland rialza la testa dopo la sconfitta in gara-1 e pareggia , 1-1, i conti nella sfida con Indiana valida per il primo turno dei playoff. A prendere per mano i Cavs è, come sempre, ...

San Nilo Grottaferrata (Basket - C Gold) - Tretta - obiettivo play off : Roma – Ultime due gare della stagione regolare per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket. La squadra dei coach Stefano Busti e Matteo Apa, da neopromossa, ha già conquistato con ampio anticipo la certezza di partecipare ai play off. E con la testa è già proiettata agli appuntamenti decisivi di questa stagione. Nell’ultima gara i criptensi hanno battuto Civitavecchia con un bel 62-40 esterno. “Un risultato e una ...

Basket - Eurolega 2018 : Zalgiris e Fenerbahce si impongono in gara-1 dei play-off : Altre due partite assai interessanti nella serata dedicata ai play-off di Eurolega 2017-2018. Otto le squadre rimaste per contendersi il titolo continentale ed accedere alla Final Four e successivamente cercare di conquistare il trono d’Europa. I lituani dello Zalgiris, sorpresa di questo torneo, firmano un’altra impresa sul campo dei greci dell’Olympiacos (gara-1). Match che si decide all’Overtime 87-78 in cui la ...

Basket - Serie A 2018 : Reggio Emilia supera Cremona nel recupero del 23° turno e spera ancora nei play-off : Reggio Emilia pone fine all’emorragia di 4 sconfitte consecutive e supera (91-84) Vanoli Cremona nel recupero del 23° turno di Serie A, tenendo ancora accesa una flebile speranza per accedere ai play-off. Miglior realizzatore dell’incontro J.Wright con 23 punti a referto mente tra le fila di Cremona i migliori sono stati Sims e Johnson-Odom con 17 punti. Nel 1° quarto parte forte Della Valle con la prima tripla della serata (5-3 al ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...

Basket - playoff Nba partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

Basket / Playoff ancora lontani per OraSì Ravenna che cede contro Bergamo 79 a 81 : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 La cronaca Bergamo parte nel quintetto annunciato, OraSì con Esposito al posto di Masciadri, acciaccato al ginocchio sinistro. Cinque punti di Hollis per cominciare ,...

Basket Serie A - la Virtus espugna Torino e vede i playoff : Nell'anticipo del ventiseiesimo turno, i bianconeri battono 67-65 la Fiat Torino e salgono al sesto posto

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Trasporti Ragusa vola in semifinale playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, volando subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...