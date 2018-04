Barcellona | Iniesta si commuove dopo la Coppa | ' Grazie per l' affetto'

Barcellona - Iniesta : 'Nelle prossime settimana svelerò il mio futuro' : Lacrime e grande commozione hanno accompagnato Andrés Iniesta nel trionfo per 5-0 del Barcellona al Wanda Metropolitano contro il Siviglia in Coppa del Re. All'uscita dal campo il giocatore blaugrana ...

Iniesta- Barcellona - l'addio è vicino : Potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana, dopo la finale di Coppa del Re in programma sabato tra Barcellona e Siviglia, l'annuncio di Andres Iniesta di lasciare il Barca per chiudere la carriera ...

Barcellona - Iniesta : 'Il mio futuro? Ho già deciso' : Le delusioni mi feriscono molto, ma assaporo tanto le vittorie quando arrivano , per cui se trionferemo in Liga e in Coppa del Re sarò l'uomo più felice al mondo". Liga 2017-18, tutti i video Guarda ...

Roma-Barcellona - Iniesta in lacrime : è addio alla Champions [FOTO] : Roma-Barcellona, la squadra di Di Francesco domina contro i blaugrana e vola in semifinale di Champions League. Don Andres Iniesta dice addio alla Champions League in lacrime. Un campione dentro e fuori dal campo. Quest’oggi il calciatore ha detto addio definitivamente alla competizione, finendo la gara contro la Roma in panchina, in lacrime, quasi impotente di fronte ai giallorossi. Saluta una dei più grandi centrocampisti della ...