Balotelli | il Nizza vuole esercitare l' opzione di rinnovo

Balotelli ringrazia il Nizza : “due anni meravigliosi - non è ancora addio” : “Sono stati due anni meravigliosi, grazie a tutti. ancora 5 partite….Non è ancora un addio. Non conosciamo mai il futuro. Volevo solo dirvi grazie ora”. Mario Balotelli, su Instagram, pubblica un video con alcuni suoi gol realizzati con la maglia del Nizza e ringrazia il club francese che lo ha rilanciato dopo un periodo difficile al Liverpool. Il 27enne bresciano è in scadenza di contratto a fine ...

Mario Balotelli - col Nizza finisce malissimo : spedito in tribuna - deve ringraziare Mino Raiola : Si complicano le cose tra Mario Balotelli e il Nizza . L'allenatore della squadra francese non ha convocato il giocatore per la trasferta ad Angers, decisiva per ottenere i punti necessari per ...

Nizza - Balotelli - addio amaro? Non convocato per la trasferta ad Angers : La pensa in modo diverso il giocatore che comunque non è riuscito a tornare in Azzurro e a Sport Week ha dichiarato: "Fossi andato altrove sarebbe andata pure meglio. Venire a Nizza è stato un ...

Ligue 1 - ok il Nizza di Balotelli. Crolla il Nantes : ROMA - Il Nizza torna a vincere in Ligue 1. La squadra di Mario Balotelli ha superato in trasferta il Troyes per 2-0. Decisiva la doppietta di Plea . Malissimo il Nantes di Claudio Ranieri che cade in ...

Diretta/ Nizza PSG (risultato live 1-1) - streaming video e tv : Balotelli sfiora la rete del vantaggio : Diretta Nizza PSG: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista cerca un altro colpo per il titolo in Ligue 1(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:20:00 GMT)