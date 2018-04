Ballando con le Stelle e Amici | ecco chi ha vinto la sfida all’auditel e perché

Analisi Auditel : Amici fra Ballando con le stelle e Ulisse : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre sopra la soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Ballando con le stelle Tutti in pista che tocca il 19%, con la linea di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 21 aprile 2018 : Siamo di nuovo qui a chiederci chi abbia vinto fra Amici 17 e Ballando con le Stelle 2018, fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tutti a caccia degli Ascolti tv. La prima sfida è stata vinta da Rai 1, la seconda da Canale 5. Lo spareggio chi se lo aggiudicherà? Ecco i dati Auditel di sabato 21 aprile 2018. Ascolti tv ieri, 21 aprile 2018 ++ Gli Ascolti tv usciranno alle ore 10:00 circa. Articolo in aggiornamento ++ RAI 1. La settima puntata di ...

«Ballando con le stelle 2018» - Cesare Bocci e il talento che non basta : Cesare Bocci balla bene. Benissimo. Ma di sé non svela abbastanza per lo show. L’accusa è paradossale. Eppure, sabato sera, quando su RaiUno sono scese in pista le «stelle», dal banco dei giudici s’è levato un borbottio. Bando al talento, qui c’è bisogno di spettacolo, si è lamentata Selvaggia Lucarelli che all’attore ha rimproverato di essere troppo sulle sue. «Il talento c’è – gli ha detto – Ma manca l’altra parte dello show». Quale, non s’è ...

A 'Ballando con le stelle' Porcella sotto accusa per l'incidente - Morra 'resuscita' e poi perde contro Giarratana : La settima puntata di 'Ballando con le stelle' si apre con lo spareggio sospeso fra Amedeo Minghi e Akash. Il televoto non perdona e, nonostante gli sforzi, va fuori il cantante con l'esplosiva ...

A BALLANDO con le STELLE, le polemiche si sprecano. E se il diverbio Ciacci-Zazzaroni pare essersi risolto, è già scoppiato un nuovo caso.

Ballando con le Stelle : Selvaggia Lucarelli bacchetta Francisco Porcella Video : Francisco Porcella è concorrente di Ballando con le Stelle [Video] nella tredicesima edizione e balla attualmente in coppia con Anastasia Kuzmina. Il surfista sardo due settimane fa è stato protagonista di un infortunio alla spalla a causa di uno scontro sulla neve mentre faceva snowboard. Gia' nella scorsa puntata il concorrente era stata bacchettato dai due noti giudici: Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. In quel caso aveva preso soltanto i ...

Terence Hill a Ballando con le stelle con dedica a Bud Spencer : C’è Terence Hill sulla pista di Ballando con le stelle e il pensiero corre subito all’amico Bud Spencer. A lui è dedicato Il

Selvaggia Lucarelli sul caso like a Ballando con le stelle: "Qualcuno ha barato coi voti su Instagram". Quel "qualcuno", per Lucarelli, sarebbe nientemeno che Stefania Rocca.

Ballando con le stelle - 21 aprile 2018 : fuori Minghi - Morra e Cristina la ripescata (e Terence Hill non balla) : Ballando con le stelle, diretta 21 aprile 2018 [live_placement]Ballando con le stelle, anticipazioi 21 aprile prosegui la letturaBallando con le stelle, 21 aprile 2018: fuori Minghi, Morra e Cristina la ripescata (e Terence Hill non balla) pubblicato su TVBlog.it 22 aprile 2018 00:30.

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, 21 Aprile, con la settima puntata. Ballerino per una notte è Terence Hill. Quale coppia sarà eliminata?

BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, 21 Aprile, con la settima puntata. Ballerino per una notte è Terence Hill. Quale coppia sarà eliminata?

AKASH KUMAR e VEERA KINNUNEN sono una delle due coppie a rischio eliminazione a Ballando con le stelle 2018 di oggi. Tra polemiche e litigi e la rivelazione shock sulla madre.

Belén balla con Maradona ad Amici : la De Filippi ha il suo “Ballando con le stelle” : Belén Rodriguez e Maradona ballano insieme nel terzo Serale di Amici 2018 Sì sì, avete visto bene. Sabato 21 aprile nel terzo Serale di Amici 2018 Belén Rodriguez e Diego Armando Maradona hanno ballato insieme in diretta TV. La conduttrice di Canale5 e l’ex calciatore, entrambi di origini argentine, si sono esibiti in un ballo di […] L'articolo Belén balla con Maradona ad Amici: la De Filippi ha il suo “ballando con le ...