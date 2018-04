Ballando con le stelle 2018 | ecco chi sono gli eliminati della settima puntata

Ballando con le Stelle - Gessica Notaro si sfoga. "Ricevo ancora minacce" : Rimini, 22 aprile 2018 " 'Ballando con le Stelle 2018' non è una spugna magica che cancella ogni dolore. Gessica Notaro , foto, ha paura. "Ricevo ancora minacce ", rivela nella puntata di ieri, 21 ...

'Amici 17' vince di un soffio - 'Ballando con le stelle' resiste : Maria De Filippi voleva vincere a tutti i costi la sfida del sabato sera. Ieri era più agguerrita di uno dei suoi allievi e ha schierato Diego Armando Maradona e Belen Rodriguez, Bebe Vio e Loredana ...

Video di Terence Hill a Ballando con le Stelle - Don Matteo dà lezioni di padellate nel segno del western : Un'entrata stile western introduce il Video di Terence Hill a Ballando con le Stelle. Nel programma condotto da Milly Carlucci, l'attore, al cinema con "Il mio nome è Thomas", è stato l'ospite speciale nella puntata in onda sabato 21 aprile. Per l'occasione, la star di Don Matteo è scesa in pista da ballo per una notte. L'accoglienza calorosa del pubblico ha infiammato la serata, mentre la Carlucci lo ha descritto come "un amico di tutti", ...

Belen Rodriguez balla con Maradona/ Video - Serale di Amici come Ballando? L’argentina pazza del pibe de oro : Belen Rodriguez balla con Diego Armando Maradona: Video, il Serale di Amici 2018 come ballando con le stelle? L’argentina pazza del pibe de oro.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:51:00 GMT)

Analisi Auditel : Amici fra Ballando con le stelle e Ulisse : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre sopra la soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 5%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Ballando con le stelle Tutti in pista che tocca il 19%, con la linea di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva ...

Ballando con le Stelle e Amici : ecco chi ha vinto la sfida all’auditel e perché : La terza sfida diretta tra Ballando con le Stelle e Amici, nel sabato sera degli italiani, vede la rimonta e la vittoria del talent di De Filippi: Rai 1 (con una durata fino a 00.43) ha totalizzato 3.657.000 telespettatori con il 19,7% di share, mentre Canale 5 (fino a 01.04) ha raccolto 3.792.000 e il 21,6%. C’era da aspettarselo. D’altronde ieri sera Maria (che sta per De Filippi) tutto ha potuto: voleva vincere e ha sfruttato un ...

«Ballando con le stelle 2018» - Cesare Bocci e il talento che non basta : Cesare Bocci balla bene. Benissimo. Ma di sé non svela abbastanza per lo show. L’accusa è paradossale. Eppure, sabato sera, quando su RaiUno sono scese in pista le «stelle», dal banco dei giudici s’è levato un borbottio. Bando al talento, qui c’è bisogno di spettacolo, si è lamentata Selvaggia Lucarelli che all’attore ha rimproverato di essere troppo sulle sue. «Il talento c’è – gli ha detto – Ma manca l’altra parte dello show». Quale, non s’è ...

A 'Ballando con le stelle' Porcella sotto accusa per l'incidente - Morra 'resuscita' e poi perde contro Giarratana : La settima puntata di 'Ballando con le stelle' si apre con lo spareggio sospeso fra Amedeo Minghi e Akash. Il televoto non perdona e, nonostante gli sforzi, va fuori il cantante con l'esplosiva ...

Ballando con LE STELLE 2018/ Pagelle : dall'exploit di Ciacci al caso Rocca (settima puntata) : A BALLANDO con le STELLE, le polemiche si sprecano. E se il diverbio Ciacci-Zazzaroni pare essersi risolto, è già scoppiato un nuovo caso.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Ballando con le Stelle : Selvaggia Lucarelli bacchetta Francisco Porcella Video : Francisco Porcella è concorrente di Ballando con le Stelle [Video] nella tredicesima edizione e balla attualmente in coppia con Anastasia Kuzmina. Il surfista sardo due settimane fa è stato protagonista di un infortunio alla spalla a causa di uno scontro sulla neve mentre faceva snowboard. Gia' nella scorsa puntata il concorrente era stata bacchettato dai due noti giudici: Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. In quel caso aveva preso soltanto i ...

Terence Hill a Ballando con le stelle con dedica a Bud Spencer : C’è Terence Hill sulla pista di Ballando con le stelle e il pensiero corre subito all’amico Bud Spencer. A lui è dedicato Il

Selvaggia Lucarelli - cuoricini-gate su Instagram/ “Stefania Rocca ha barato" (Ballando con le stelle 2018) : Selvaggia Lucarelli sul caso like a Ballando con le stelle: "Qualcuno ha barato coi voti su Instagram". Quel "qualcuno", per Lucarelli, sarebbe nientemeno che Stefania Rocca.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 01:09:00 GMT)