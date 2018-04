AVICII | IL DJ L' ex fidanzata fa infuriare i fan per una foto | Selvaggia Lucarelli | “Che

AVICII - il ricordo dell'ex fidanzata su Instagram : «Ecco la canzone che scrisse per me» : «Coraggio tesoro, non arrenderti per noi due. Scegli me, e ti mostrerò il mio amore». La ex fidanzata di Avicii, il popolare dj trovato morto a Muscat mentre era in vacanza, ha...

