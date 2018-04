AVICII - IL DJ/ In arrivo album postumo? Parla il suo discografico : "Incontrerò la famiglia…” : AVICII, il dj svedese di "Wake me up" è morto a soli 28 anni: il fratello vola in Oman per fare chiarezza mentre il deejay Maitrai Joshi lo ricorda, "Stava bene, sono sconvolto!".(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 12:03:00 GMT)