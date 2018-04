Attacco Kamikaze a Kabul | 30 morti e 50 feriti

blogo

: Duplice attacco in #Afghanistan. #Kamikaze fa strage a #Kabul, un'altra esplosione a Pul-e-Khumri City - Agenzia_Ansa : Duplice attacco in #Afghanistan. #Kamikaze fa strage a #Kabul, un'altra esplosione a Pul-e-Khumri City - SkyTG24 : Afghanistan, doppio attacco kamikaze: decine di morti e feriti - giu33liana : Doppio attentato kamikaze in #Afghanistan: decine di vittime e feriti. L’#ISIS rivendica @LaStampa -

(Di domenica 22 aprile 2018) 12:50 - I talebani, secondo Al Arabiya, hanno negato qualsiasi loro coinvolgimento nell'attentato terroristico di questa mattina ache ha fatto 31e oltre 50. L'è stato invece rivendicato dall'Isis. Il luogo scelto dal, una ex scuola adibita a centro per la registrazione dei votanti alle prossime legislative di ottobre, mette ancora più in primo piano il mai risolto problema sicurezza nella capitale afghana in un paese che, lo ricordiamo, in vaste aree è governato di fatto ancora dai taliban.Un nuovoche avrebbe provocato più di 30. L'attentato suicida secondo quanto riferisce Afp, avrebbe causato 31 vittime e 54, alcuni dei quali gravi. A dare la notizia dell'un portavoce del ministero della Sanità afghano.L'di oggi è avvenuto nella zona ovest della capitale dell'Afganistan, in ...