Atletica | maratona Londra l edizione più calda di sempre | trionfa il keniano Kipchoge

Atletica : Maratona Roma record : L'eventosportivo di interesse internazionale è stato presentatonell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, con una novità: ilvillaggio dello sport non sarà più all'Eur ma all'interno delRome Convention ...

Atletica - Mondiali mezza maratona 2018 – Record del mondo di Netsanet Kebede! Kamwroror piazza la tripletta : A Valencia (Spagna) si sono disputati i Mondiali di mezza maratona . Fantastica prestazione di Netsanet Gudeta Kebede che ha realizzato il nuovo Record mondiale in gara solo femminile. La 21enne etiope, che fino a oggi vantava un personale di 1h07:26 fatto siglare lo scorso novembre a New Delhi, ha trionfato in 1h06:11, battendo così il precedente primato di Lornah Kiplgat (1h06:25 a Udine nel 2007). Ricordiamo invece che il Record del mondo in ...

Atletica - Sara Dossena completa una positiva mezza di Nagoya. Ritorno dopo la Maratona di New York : Sara Dossena ha completato una buona metà di gara alla prestigiosa Maratona di Nagoya. In Giappone, la 33enne lombarda ha completato i 21km con il tempo di 1h12:40 e si è poi ritirata. dopo il brillante sesto posto ottenuto nella Maratona di New York a novembre, l’azzurra è tornata in strada e ha gareggiato con grande facilità di corsa. Vittoria dell’etiope Meskerem Assefa (2h21:45) davanti alla kenyota Valary Kemeli (2h22:48) e alla ...