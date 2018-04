Blastingnews

: Assunzioni Badante, Babysitter, Addetta alle Pulizie: domanda aprile-maggio 2018 - Angel64Sonia : Assunzioni Badante, Babysitter, Addetta alle Pulizie: domanda aprile-maggio 2018 -

(Di domenica 22 aprile 2018) Continuiamo con il nostro servizio trattando di nuove opportunita' lavorative VIDEO. Si comunica che alcune aziende italiane ricercano personale, da assegnare in varie localita' d'Italia. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni AperteL'Agenzia Articolo 1 con filiale in Tricase in provincia di Lecce in Puglia assume full time risorse con l'incarico di #in possesso del Diploma di Maturita' e con una certa esperienza di almeno 3 anni in tale ruolo. Si richiede la disponibilita' di 24 ore. Da precisare che l'azienda offre vitto e alloggio. La Societa' JOB Just On Business S.p.A. collocata a Milano in Lombardia e specializzata nell'ambito sanitario seleziona con contratto di lavoro a tempo determinato figure con la mansione diConvivente senza titoli di studio in grado di occuparsi della persona e della casa. Si ...