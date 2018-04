Assaggio d’estate sul litorale romano | grande affluenza verso le spiagge

meteoweb.eu

: ISOLA D'ELBA... Emozionati con noi! Ti aspettiamo per un meraviglioso assaggio di estate!!!… - elbamylove : ISOLA D'ELBA... Emozionati con noi! Ti aspettiamo per un meraviglioso assaggio di estate!!!… - varesenews : Un assaggio d’estate, oggi superati i 27 gradi -

(Di domenica 22 aprile 2018) E’ una giornata soleggiata, quasi estiva, sul, tanto che sono numerose le persone che hanno deciso di passare la giornata in spiaggia: primi tuffi e tintarella a Fiumicino, Ostia, Fregene e Maccarese. Si segnalano code di auto, in uscita dalla Roma-Fiumicino,l’ingresso della città portuale e sulla diramazioneFregene. Tanti passeggiano sui lungomare e nei porti di Ostia e Fiumicino, e si registra il tutto esaurito in locali e ristoranti in riva al mare o nelleattrezzate.di visitatori anche ai Porti imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, aperti al pubblico grazie al progetto Navigare il territorio, che prevede oggi laboratori speciali per la Giornata Mondiale della Terra. L'articolod’estate sullesembra essere il primo su Meteo Web.