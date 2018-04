Ascolti tv | 21 aprile 2018 | vince Amici 17 col 21 | 55% di share Ballando al 19 | 66%

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.55%) - Ballando 19.66% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Amici di Maria De Filippi Buonanotte – ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7%. Crolla SNL (1.2%) : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 20.43 alle 0.45 – ha conquistato 3.657.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle 21.11 alle 0.59 – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato ...

Ascolti tv sabato 21 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018. Vince Amici (21.6%) - Ballando 19.7% : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle - ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video 3.792.000 spettatori pari al 21.6% di share. ...

Ascolti tv ieri - Amici 17 vs Ballando con le Stelle | Auditel 21 aprile 2018 : Siamo di nuovo qui a chiederci chi abbia vinto fra Amici 17 e Ballando con le Stelle 2018 , fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. Tutti a caccia degli Ascolti tv. La prima sfida è stata vinta da Rai 1, la seconda da Canale 5. Lo spareggio chi se lo aggiudicherà? Ecco i dati Auditel di sabato 21 aprile 2018 . Ascolti tv ieri , 21 aprile 2018 ++ Gli Ascolti tv usciranno alle ore 10:00 circa. Articolo in aggiornamento ++ RAI 1. La settima puntata di ...

Ascolti TV | Sabato 21 aprile 2018 : Maria De Filippi e Diego Armando Maradona Su Rai1 la settima puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle - ha conquistato .000 spettatori pari al % di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.41 alle 21., e .000 spettatori pari al %, dalle 21. alle 0. . Su Canale 5 la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 17 – in onda dalle alle – ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 ...

Ascolti tv ieri - La Corrida vs Il Segreto vs Scherzi a Parte | Auditel 20 aprile 2018 : Ed eccoci finalmente arrivati al tanto atteso weekend. Ed eccovi puntuali con la relevazione relativa agli Ascolti tv e allo share dei programmi di ieri sera. Su che canale vi siete sintonizzati ieri sera? Su Rai 1 per vedere La Corrida condotta da Carlo Conti? O su Italia 1 che ieri ha mandato in onda il meglio di Scherzi a Parte? Ricordiamo anche la messa in onda in prima serata della soap Il Segreto su Canale 5 che ha sempre un ottimo seguito ...