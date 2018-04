Arriva Station 19 | spin-off di Grey' s Anatomy

God of War - Playstation 4/ Arrivano i primi trucchi : ecco tutti i consigli per affrontare il gioco della SIE : God of War, Playstation 4: Arrivano i primi trucchi nel giorno dell'uscita del gioco. ecco tutti i consigli per gestire al meglio Kratos e vivere un'avventura indimenticabile.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:44:00 GMT)

La Call Of Duty World League Presentata da PlayStation 4 Arriva a Birmingham : L'evento sarà trasmesso in streaming con un commento italiano del caster Rampage In The Box , Ivan Grieco, sul canale Twitch dedicato alla CWL. Ad Atlanta l'aveva spuntata il team Rise Nation: ...

Orbital : Arriva il primo emulatore di PlayStation 4 : I lavori per il primo emulatore di PlayStation 4 sono stati iniziati da un programmatore noto, sulla rete, come AlexAltea, e l'emulatore è stato sviluppato per Windows e Linux.Il progetto al momento è ancora parecchio acerbo, ha infatti solo quattro settimane di vita nonstante abbia già implementato un tool per il dumpling e un kernel funzionante.I lavori dovrebbero comunque proseguire abbastanza speditamente, perchè invece di un'emulazione ...

La demo di Hokuto ga Gotoku Arriva sul PlayStation Store giapponese : Hokuto ga Gotoku è il nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro attualmente previsto solo per il mercato giapponese. Il titolo, con le sue meccaniche di combattimento, è stato protagonista di una recente serie di filmati che vi abbiamo proposto.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che oggi, 22 febbraio, è prevista l'uscita della demo di Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese. In questa versione di prova i giocatori ...