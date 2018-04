Apple | non solo iPhone X nel 2018 | ecco la sorpresa di Cupertino

Apple perde la causa contro un riparatore di iPhone non autorizzato : (Foto: LaPresse) In Norvegia i riparatori di iPhone indipendenti potrebbero da oggi avere una vita più facile rispetto al passato. Lo ha stabilito una sentenza che ha appena dato ragione a Henrik Huseby, un proprietario di un negozio accusato da Apple di effettuare riparazioni di iPhone non autorizzate utilizzando componenti in violazione del trademark della casa di Cupertino: le sue attività non costituiscono un illecito. La notizia l’ha ...

Apple ai dipendenti : non fate trapelare notizie sui prodotti - trapelato anche il memo : Apple ha mandato un memo ai dipendenti in cui li invita a non far trapelare notizie sui prodotti , la cosa curiosa che questo memo segreto è trapelato subito. trapelato il memo ai dipendenti in cui ...

Troppo alto il prezzo iPhone X? Il successore costerà ancora di più - Apple non demorde : Se qualcuno a fine 2017 ha avuto da ridire sul prezzo iPhone X che in Italia ad esempio ha toccato quota 1400 euro nella sua versione più accessoriata, ecco che potrebbe restare spiazzato dal costo del successore del modello premium che dovrebbe spostare l'asticella del valore commerciale del device Apple ancora più in alto. Quale sarà la strategia di Apple al riguardo? Gli analisti di UBS Steven Milunovich e Benjamin Wilson non hanno dubbi, ...

iPhone X e iPhone 8 : Apple ostacola i dispositivi che hanno subito riparazioni in centri non autorizzati : Sta scoppiando una polemica riguardante la volontà di Apple di bloccare i suoi ultimi dispositivi di punta, l’iPhone X e l’iPhone 8, che hanno subito riparazioni in centri non ufficiali, nello specifico non avvenuti in Apple StoreIn particolare l’attenzione è puntata sul display, infatti alcuni utenti evidenziano malfunzionamenti allo schermo dopo una sostituzione con un ricambio originale ma non installato in un centro ...

Se il display non è Apple - l'iPhone 8 va in tilt : Quanto costa far riparare lo smartphone dai centri non autorizzati dal brand? Probabilmente meno rispetto a ciò che comporterebbe rivolgersi agli store ufficiali. I componenti non originali, d’altronde, possiedono in tutto e per tutto medesime caratteristiche e identiche prestazioni rispetto ai gemelli autentici. Apparentemente, almeno. Sennonché, in qualche caso, ricorrere a sostituzioni di parti non certificate potrebbe seriamente ...

Il nuovo aggiornamento di Apple rompe gli schermi degli iPhone 8 riparati con parti non originali : Il nuovo aggiornamento dei dispositivi Apple, iOS 11.3, porta con sé nuove funzionalità, ma anche qualche problemino per chi possiede un iPhone 8. Sembra infatti che l'aggiornamento "rompa" letteralmente lo schermo di alcuni iPhone 8 riparati con componenti di terze parti, rendendo inutilizzabile il touchscreen. In poche parole, anche mostrando la solita schermata, lo smartphone diventa insensibile al nostro tocco.Un vero e proprio ...

Apple vs Facebook : "Noi non monetizziamo i nostri clienti - non li trattiamo da prodotti. La privacy è un diritto umano" : "Noi potremmo fare tonnellate di soldi se monetizzassimo i nostri clienti, se i nostri clienti fossero i nostri prodotti...ma abbiamo scelto di non farlo: non intendiamo trafficare nella vostra vita personale. Per noi la privacy è un diritto umano, una libertà civile".Apple contro Facebook sull'onda dello scandalo di Cambridge Analytica, la società di analisi e marketing che ha violato i profili di 50 milioni di utenti del ...

Cook - Apple - elogia il libero mercato a Pechino. E non esclude nuove iniziative in Italia : Il numero uno di Apple Tim Cook auspica 'teste calme' e mercati aperti, nel mezzo delle tensioni commerciali sino-americane: «sono consapevole che sia negli Usa sia in Cina ci sono stati casi in cui ...

Perchè Apple ha rimosso il Jack da 3.5mm e gli altri non possono farlo? : Apple ha rimosso il Jack da 3.5mm dall’iPhone 7 mentre gli altri produttori non lo fanno. Ci sono limiti tecnologici o hanno paura? Perchè Apple ha rimosso il Jack e gli altri non lo fanno? Mentre Apple prosegue diritto da ormai 2 anni con l’eliminazione del Jack da 3.5mm, Samsung ed altri produttori ancora sono […]

La Notch “Tacca” non l’ha inventata Apple : La Notch che Apple ha messo su iPhone X non è stata una sua invenzione ma il primo smartphone con la famosa Tacca è Essential Phone PH-1 La tanto scopiazzata Notch non l’ha inventata Apple ma anche lei l’ha copiata … ops no si è ispirata La tanto amata, odiata e copiata Notch di iPhone […]

Il creatore di Siri «Apple cerca un livello di perfezione che non può ottenere» - : stato il primo assistente vocale e al lancio ha sorpreso il mondo degli smartphone e non solo, ora però Siri non sembra tenere il passo con i concorrenti. Norman Winarsky, uno dei creatori di Siri spiega perché questo sta succedendo «Le capacità di Siri non ...

Microsoft pubblicizza Apple ma Apple non pubblicizza Microsoft : Da quando Windows 10 Mobile è stato dismesso assieme agli smartphone Lumia, Microsoft ha dovuto trovare metodi alternativi per non uscire del tutto dal mercato smartphone. Essendo un’azienda specializzata soprattutto sul software, l’idea del Colosso di Redmond è stata quella di espandere e spingere al massimo le proprie app e i propri servizi sulle piattaforme un tempo considerate concorrenti quali Android e iOS; basti pensare a ...