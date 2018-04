App Google 8 0 Beta introduce Your People e si prepara a portare Google Lens nei selfie

Google Play - scoperte 35 false App di sicurezza : Roma, 20 apr. , askanews, Nello store ufficiale Google Play i ricercatori di sicurezza di Eset hanno recentemente scoperto 35 false app di sicurezza per dispositivi mobili Android. Alcune di queste ...

dopo facebook e google - anche Apple prova a dare il colpo di grazia agli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Volate nel quartier generale di Google con l’App Great OREO Cookie Quest : Great OREO Cookie Quest è un'applicazione che offre la possibilità di vincere ricchi premi attraverso un concorso che ha come protagonista il biscotto OREO. Il concorso mette il palio un viaggio in California presso il Googleplex, il quartier generale di Google, dei Samsung Galaxy Note 8 e gadget come altoparlanti bluetooth e auricolari. L'articolo Volate nel quartier generale di Google con l’app Great OREO Cookie Quest proviene da ...

Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni : mentre Google Traduttore impara nuove lingue indiane e app Google prepara le collezioni, Google Chrome per Android cambia le politiche per la riproduzione automatica dei contenuti e introduce altre novità. L'articolo Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni proviene da TuttoAndroid.

35 App di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store : smascherate sul Google Play Store ben 35 applicazioni di pseudo-sicurezza che promettono una protezione mai realmente fornita: si tratta di fatto di app completamente inutili e piene di pubblicità. L'articolo 35 app di pseudo-sicurezza smascherate sul Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

CRISI FACEBOOK/ 'Ha copiato App Nearby da start-up Milano'. Google - in aumento le ricerche su come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su co

CRISI FACEBOOK/ "Ha copiato App Nearby da start-up Milano". Google - in aumento le ricerche su come cancellarsi : CRISI FACEBOOK: la sentenza in Appello, il social ha copiato l'app Nearby da una una start-up di Milano. Intanto su Google aumentano le ricerche su come cancellarsi da FACEBOOK.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Android - Google / I nostri bambini sono a rischio : migliaia di Applicazioni violano la loro privacy : rAndroid, Google: i nostri bambini sono a rischio. migliaia di applicazioni vanno a violare la privacy dei minori e mettono a forte rischio la loro sicurezza. Cosa fare per salvaguardarli?(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:15:00 GMT)

Google ci offre due dimostrazioni del suo sistema di Apprendimento automatico : La divisione Research di Google ha rilasciato due nuove divertenti demo relative alla tecnologia di apprendimento automatico. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo Google ci offre due dimostrazioni del suo sistema di apprendimento automatico proviene da TuttoAndroid.

Android Auto wireless sarebbe Approdato sugli smartphone Google : Google Nexus 5X e Nexus 6P, Google Pixel e Pixel XL, Google Pixel 2 e Pixel 2 XL, con il software 3.1 ricevono il benestare per Android Auto wireless L'articolo Android Auto wireless sarebbe approdato sugli smartphone Google proviene da TuttoAndroid.

Google aggiorna un sacco di App : novità per Opinion Rewards - Messaggi Android - Foto e altre : Google ci è andata giù pesante questa settimane perché ha rilasciato aggiornamenti per molte sue applicazioni e cioè per Google Fogli, Google Foto, Google Lens, Google Opinion Rewards, Google Play Film e Messaggi Android. L'articolo Google aggiorna un sacco di app: novità per Opinion Rewards, Messaggi Android, Foto e altre proviene da TuttoAndroid.

Come sarà il Material Design 2? Un primo sguardo dalla beta di App Google : Sappiamo già da un po' che Google sta lavorando a una revisione del Material Design, chiamata momentaneamente Material Design 2, e oggi possiamo dargli un primo sguardo, molto da vicino. L'articolo Come sarà il Material Design 2? Un primo sguardo dalla beta di App Google proviene da TuttoAndroid.

Al Google I/O scopriremo grandi novità per Google Foto e il dominio .App : Secondo quanto riporta il programma delle sessione del Google I/O, in programma tra poche settimane a Mountain View, scopriremo eccitanti novità legate a Google Foto e al dominio .app. L'articolo Al Google I/O scopriremo grandi novità per Google Foto e il dominio .app proviene da TuttoAndroid.

Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 : Stando ad un report di App Annie, la spesa degli utenti per le app del Google Play Store è cresciuta del 25% su base annua nel primo trimestre del 2018 L'articolo Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 proviene da TuttoAndroid.