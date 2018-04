Anticipazioni Non è L’Arena La7 | ospiti 22 aprile 2018

Il Segreto/ Anticipazioni : Beatriz incontra Matias ma non finisce come previsto… : Il Segreto, Anticipazioni di sabato 21 aprile 2018: cosa accadrà in quel di Puente Viejo? Beatriz incontra Matias ma lui dice chiaramente di lasciarlo stare ma lei non è convinta...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 04:09:00 GMT)

LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e Anticipazioni 18 aprile : Ron canta "Tu non mi basti mai" di Dalla : Questo pomeriggio, mercoledì 18 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La VITA in DIRETTA, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:13:00 GMT)

In arrivo un finale di Grey’s Anatomy 14 “non facile” - Anticipazioni da Ellen Pompeo sull’episodio degli addii : Il finale di Grey's Anatomy 14 sarà piuttosto difficile da digerire, avverte Ellen Pompeo: "not easy" ("non facile") ha dichiarato letteralmente la protagonista del medical drama parlando dell'ultimo episodio di questa stagione, attualmente in onda su ABC negli Stati Uniti e su FoxLife (canale 114 di Sky) in Italia. In patria il finale di Grey's Anatomy 14 andrà in onda giovedì 17 maggio, circa un mese dopo nel nostro Paese, con gli attesi ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti 15 aprile : bombardamenti in Siria e situazione politica in Italia : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti 15 aprile: Massimo Giletti affronta la crisi in Siria e l'attuale situazione politica in Italia dopo il secondo giro di consultazioni.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Non è l'Arena con Massimo Giletti : Anticipazioni e ospiti 15 aprile : Lo streaming della puntata di questa sera sarà accessibile sulla piattaforma digitale di La7 . Non è l'Arena, gli ospiti e i temi di stasera Questa sera a Non è l'Arena saranno presenti in studio e/...

LA CORRIDA - DILETTANTI ALLO SBARAGLIO/ Anticipazioni : Carlo Conti non solo conduttore dello show (13 aprile) : La CORRIDA torna in onda oggi, venerdì 13 aprile, in prima serata su Raiuno: Carlo Conti e Ludovica Caranis alle prese con i DILETTANTI ALLO SBARAGLIO.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 19:53:00 GMT)

Beautiful - Anticipazioni americane : BILL non rinuncia a STEFFY : Nelle attuali puntate americane di Beautiful, BILL Spencer ha provato a raggiungere un definitivo chiarimento con suo figlio Liam, che potesse permettere ad entrambi di lasciarsi alle spalle mesi di scontri, tradimenti e un tentato omicidio da parte del ragazzo. Tuttavia le modalità adottate dall’editore non sono state delle più morbide e le sue parole non hanno fatto altro che gettare benzina sul fuoco nella tensione che già ora lo divide ...

Beautiful - Anticipazioni americane : KATIE e WYATT rompono il fidanzamento ma non si lasciano! : Svolta nella relazione tra WYATT Spencer e KATIE Logan nelle attuali puntate americane di Beautiful: ex figliastro e matrigna, infatti, hanno deciso di rompere il fidanzamento, avviato diverse settimane fa sull’onda dell’entusiasmo nell’apprendere che entrambi, dopo mesi di una relazione clandestina senza legami ma solo di letto, in realtà volevano qualcosa di più e avevano maturato sentimenti reciproci più forti. La decisione ...

Anticipazioni Uomini e Donne : NICOLÒ porta VIRGINIA a Parigi - GIORDANO non ritorna in studio : Dal blog Isa e Chia sono emerse le prime informazioni sulla nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, avvenuta lunedì 10 aprile 2018; per via del percorso di Nilufar Addati, NICOLÒ Brigante e Sara Affi Fella, non è stato possibile parlare del trono di Mariano Catanzaro. Scopriamo insieme ciò che è accaduto… Profondamente turbato dal bacio che Nilufar ha scambiato col rivale NICOLÒ Ferrari, GIORDANO Mazzocchi ha deciso la ...

Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Giordano non si presenta in puntata da Nilufar : Martedì 10 aprile 2018 è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45.Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Trono Tina | Claudio Sona e Mario Serpa ospitiprosegui la letturaUomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Giordano non si presenta in puntata da Nilufar pubblicato su Gossipblog.it 11 ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Giordano non torna - Nicolò e Virginia a Parigi : anticipazioni Uomini e Donne: Giordano non è tornato, Nicolò e Virginia in esterna a Parigi Martedì 10 aprile 2018 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Come sussurravano le indiscrezioni: Giordano Mazzocchi non è tornato nel programma per corteggiare Nilufar Addati. Il ragazzo si è prima rifiutato di andare […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Giordano non torna, Nicolò e Virginia a Parigi ...

DOMENICA IN/ Anticipazioni : Sergio Friscia - "in amore sono molto trasparente - non faccio strategie" (8 aprile) : DOMENICA In, Anticipazioni: Gloria Guida, Sergio Friscia ed Emanuela Aureli tra gli ospiti di Cristina Parodi, tra i temi della puntata "La violenza sulle donne" (8 aprile).(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:21:00 GMT)

Non è l'Arena - ospiti e Anticipazioni 8 aprile con Massimo Giletti : Massimo Giletti Non è l'Arena Appuntamento con il talk show di Massimo Giletti in prima serata su La7, tra cronaca, gossip e politica: Alessandro Sallusti e Daniela Santanchè Non è l'Arena in tv e streaming, diretta Il primo giro di consultazioni sarà al centro del dibattito di politica della nuova puntata ...

Non è l'arena/ Anticipazioni e ospiti 8 aprile : dibattito politico con Alessandro Sallusti e Paolo Mieli : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 8 aprile: Massimo Giletti affronta il dibattito politico. ospiti Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Daniela Santanchè e Guido Crosetto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:34:00 GMT)