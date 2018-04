Anticipazioni Domenica In | ospiti 22 aprile 2018

E’ Arrivata la Felicità 2 : Anticipazioni undicesima puntata di domenica 22 aprile 2018 : E' Arrivata la Felicità 2 Prosegue la messa in onda di E’ Arrivata la Felicità 2 nella domenica pomeriggio di Rai 1. La fiction Publispei è stata sfrattata dal prime time per ascolti insufficienti, ma nel daytime del weekend non va meglio: l’appuntamento domenicale, fatta una sola eccezione per il giorno di Pasqua, non riesce a raggiungere il 10% di share, e il secondo episodio della scorsa settimana si è fermato all’8.6%. ...

È Arrivata La Felicità 2 verso il finale - Anticipazioni della penultima puntata di domenica 22 aprile : Con il ventunesimo ed il ventiduesimo episodio in onda domenica 22 aprile, È Arrivata La Felicità 2 sia avvia verso il finale di stagione che sarà, presumibilmente anche il finale di serie, visto che ipotizzare un rinnovo da parte di Rai1 è davvero impossibile. La seconda stagione della fiction di Ivan Cotroneo non ha riscosso il successo sperato, finendo per essere spostata dalla prima serata del martedì al pomeriggio della domenica di Rai1, ...

Domenica In Anticipazioni del 15 aprile e ospiti della puntata : Domenica In anticipazioni del 15 aprile – La puntata pomeridiana di Rai 1 diventa ricca grazie ai nuovi ospiti che vedremo nello studio delle sorelle Parodi. A partire dalle 14, il programma di Rai 1 aprirà le porte al talk show dedicato ai giovani ed al mondo della droga, a cui seguiranno gli spazi più divertenti. Le anticipazioni di Domenica In svelano la presenza di Paola Barale, Marco Carta, Silvia Salemi a molti altri ancora. Domenica ...

In È Arrivata La Felicità 2 il ritorno alla normalità di Angelica - Anticipazioni episodi di domenica 8 e 15 aprile : Continua la programmazione domenicale di È Arrivata La Felicità 2, la sfortunata fiction di Ivan Cotroneo che dopo la messa in onda in prima serata su Rai1 è stata trasferita nel palinsesto del weekend, alle 16,30 dopo domenica In. La seconda stagione non ha ottenuto il consenso atteso da parte del pubblico, complice probabilmente una svolta drammatica impressa dalla storyline della malattia della protagonista Angelica, interpretata da ...

Furore Anticipazioni ottava e ultima puntata : stasera - domenica 8 aprile 2018 : Saro e Franco faranno di tutto per riconquistare le donne che amano ma un nemico invisibile minaccia la loto felicità.

Anticipazioni Domenica In : gli ospiti puntata 8 aprile : Chi saranno gli ospiti e quali argomenti si discuteranno durante la nuova puntata di Domenica In? Nel pomeriggio di Rai 1 si parlerà con Cristina Parodi di un tema attuale e delicato: la violenza sulle donne. Interverrà una psicoterapeuta e ci saranno toccanti testimonianze. Spazio poi all’intrattenimento, con cinema, musica, ballo, giochi e cucina. Ecco a voi tutte le Anticipazioni dell’appuntamento di Domenica 8 ...