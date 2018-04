ancora Beyoncé-show al Coachella prima del tour con Jay-Z | i video dell' esibizione

Beyoncé e Jay-Z : «ancora insieme» : I fan di Beyoncé, 36 anni, devono rassegnarsi e anche se non perdonano le infedeltà del marito Jay-Z, 48, saranno costretti a vederli insieme, appassionatamente, quest’estate, già dal Festival di Coachella, il 13 aprile, primo assaggio della mega tournée mondiale, On The Run II, che partirà da Cardiff il 6 giugno per raggiungere Milano e Roma il 7 e l’8 luglio. LEGGI ANCHERobbie Williams torna più forte dopo il ricovero. Il merito? Della moglie ...