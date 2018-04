Anche la bellezza può far bene alla terra

vanityfair

: Cos’hanno in comune Victor Hugo, la fontana di Trevi e una canzone anni ’60 con l’e-mobility? L'… - EnelGroupIT : Cos’hanno in comune Victor Hugo, la fontana di Trevi e una canzone anni ’60 con l’e-mobility? L'… - LucaSoldi80 : RT @EnelGroupIT: Cos’hanno in comune Victor Hugo, la fontana di Trevi e una canzone anni ’60 con l’e-mobility? L'#eMobilityRevolution è anc… - digimaw : RT @amaricord: Questa non è una gara di bellezza, lui si presenta come un cantante non come un modello. L’autotune dal vivo è una specie di… -

(Di domenica 22 aprile 2018)come rispetto per la natura e il mondo in cui viviamo.la cosmetica il 22 aprile, Giornata mondiale della(Earth Day a livello internazionale) fa la sua parte con iniziative che restituisconoparte di quello che ci dona ogni giorno. Cosa vuol dire fareattraverso la? Significa per prima cosa scegliere prodotti a basso impatto ambientale, quindi controllando che gli ingredienti di origine naturale provengano da coltivazioni sostenibili, e con packaging realizzati con materiale riciclato e che si può riciclare. Ogni anno, infatti, vengono fabbricati 120 billioni di prodotti cosmetici, molti dei quali non sono riutilizzabili. Il vostro barattolino di crema potrebbe metterci fino a 1000 anni per decomporsi. In questo senso Lush e Klorane sono sempre in prima linea per ridurre al minimo gli sprechi di plastica. E lo fanno con prodotti ...