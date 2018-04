Anche gli antichi avevano le loro emoticon

GF 15 lunedì sera Malgioglio si incatena alla Porta Rossa? Entra Anche Paola Di Benedetto : lunedì 23 aprile approderà in prima serata su Canale 5 Il Grande Fratello Nip, così come avevamo anticipato in un nostro articolo infatti il reality targato Endemol Shine Italy cambia giorno di programmazione: dal martedì trasloca al lunedì sera. Questa scelta della rete è stata fatta con buona probabilità per dare spazio martedì alla Champions. Grande Fratello 15: Malgioglio si incatena alla Porta Rossa? Grandi novità ci attendono per quanto ...

Diseguaglianze - Anche l’Eurostat certifica l’allargamento della forbice tra ricchi e poveri in Italia : Aumentano i dati a conferma della crescita delle Diseguaglianze sociali. A fare i conti questa volta è l’Eurostat secondo cui in Italia la forbice tra ricchi e poveri si è andata progressivamente allargando, approfondendo il solco che divide due parti della società ormai sempre più distanti anche per l’assottigliamento di quello che per anni ha fatto da collante, cioè la classe media. In dettaglio secondo le tabelle appena pubblicate ...

L'integrazione degli immigrati passa Anche per le bAnche : Cresce e diventa sempre più articolata la relazione che gli immigrati hanno con i servizi bancari . Sono oltre 2,7 milioni i conti correnti intestati ai cittadini stranieri, posseduti dal 75% degli ...

“Non un bacio qualsiasi…”. Grande Fratello - una passione focosa. Le telecamere hanno ripreso tutto - Anche il momento in cui i due piccioncini sono stati sorpresi dagli altri inquilini. Ma non tutto è come sembra… : Il bacio tra i due concorrenti è stato documentato dalle telecamere del Grande Fratello 2018. Gli autori hanno fotodocumentato e seguito con il video praticamente tutto. I due si baciano prima in un angolo, poi quando vengono sorpresi dagli altri inquilini se la ridono e decidono di spostarsi sul letto. sono sempre loro i protagonisti della passione nella Casa. anche se Lucia Orlando si era detta inizialmente pentita di aver dato il primo ...

Cagliari-Bologna a reti biAnche : Cagliari, 22 apr. (AdnKronos) – Finisce con un pareggio a reti bianche che non accontenta nessuno l’anticipo del lunch time della 34esima giornata tra Cagliari e Bologna di scena alla Sardegna Arena. Nonostante gli sforzi la formazione sarda non riesce a trovare i 3 punti che cercava per fare un deciso passo in avanti nella lotta salvezza. Con 33 punti il Cagliari è attualmente a +5 dal Crotone, terzultimo, in campo alle 15 a Udine. ...

Cagliari-Bologna finisce a reti biAnche : Una partita senza grandi emozioni finisce in parità. Risultato che va bene al Bologna, ma lascia i sardi con qualche preoccupazione per il finale di campionato. Un gol annullato a Sau

“Lo ha lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà Anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

James Cameron critica il successo dei cinecomic : «Spero che presto ci stAncheremo tutti degli Avengers» - Best Movie : Il regista ha poi ammesso che le sue parole in relazione ai cinecomic potrebbero essere in ogni caso non troppo 'attendibili', in quanto la sua conoscenza di questo mondo per com'è allo stato attuale ...

BAnche - la Bce smaschera gli istituti italiani : hanno riempito i clienti di titoli tossici : La lezione non è servita. Non sono bastati gli oltre 400 milioni di euro di obbligazioni subordinate messe in tasca ai piccoli clienti di Banca Carife, Carichieti, Banca Marche ed Etruria, i 200 ...

NBA - Ettore Messina guiderà gli Spurs Anche in gara 4 : ROMA - Ettore Messina siederà sulla panchina dei San Antonio Spurs nelle vesti di capo allenatore anche in gara 4dei quarti di finale che si giocherà nella notte tra domani e doopodomani all'AT&T ...

Gloria Pompili pestata e uccisa - le aggressioni Anche ai figli : ecco tutte le accuse ai tre indagati : A suon di violenze l'avevano ridotta in schiavitù. E quando le botte, a anche con i bastoni, non erano sufficienti, non si facevano alcun scrupolo a prendere di mira pure i suoi figli, di 3 e 5 anni, ...

Liverpool - Salah eguaglia il record di Suarez in Premier : raggiunti Anche Shearer e Ronaldo : Il Liverpool non ha vinto, ma lui ha segnato lo stesso, e per spaventare i suoi ex tifosi della Roma bastano e avanzano i suoi numeri. Il 2-2 contro il Wba ha sicuramente rallentato e tolto il ...

Spalletti : “spero di vedere Gagliardini in campo Anche prima ultima gara” : “Gagliardini vista l’integrità fisica che ha e la qualità del nostro staff medico penso sia possibile rivederlo in campo anche prima dell’ultima partita di campionato”. E’ l’auspicio del tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, che in conferenza stampa prima della trasferta contro il Chievo è tornato a parlare dell’infortunio del suo centrocampista. “Noi però abbiamo molti giocatori che ...