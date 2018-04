Amici di Maria De Filippi | Belen Rodriguez balla con Maradona e la mano scivola proprio lì

Il ritorno di Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi - video del medley a tutto rock con la squadra Blu : Con In Alto Mare e Non sono una signora, Loredana Berté ad Amici di Maria De Filippi ha portato la sua attitudine rock-punk tornando nello spettacolo che l'ha già vista protagonista in giuria nelle passate edizioni. La rocker calabrese si è esibita in un medley con i cantanti della squadra Blu, con l'accompagnamento delle coreografie dei ballerini della stessa squadra. Il medley si è aperto sulle note ormai iconiche di In alto mare, per ...

Amici di Maria De Filippi - in studio arriva Diego Armando Maradona : succede una cosa clamorosa : L'ospite speciale di Amici di Maria De Filippi è Diego Armando Maradona, accolto in questa terza puntata con una standing ovation dell'intero studio, compresa la commissione e i professori.Il campione argentino non ha potuto evitare un commento emozionato: "Mi sembra di essere a Napoli". Nel corso della trasmissione, Maradona ballerà con Belen. In studio a guardarlo c'è anche Heather Parisi che con lui ha avuto una storia negli anni '80 rimasta ...

Maradona ad Amici di Maria De Filippi portafortuna di Valentina - riammessa al serale dopo l’infortunio : Maradona ad Amici di Maria De Filippi è tra gli ospiti d'onore del terzo serale del talent show. Apre la puntata in diretta su Canale 5 sabato 21 aprile e, con Maria De Filippi, chiama le due squadre. La squadra bianca e la squadra blu vengono presentate ufficialmente. Maria De Filippi racconta, poi, la storia dell'infortunio di Valentina, la ballerina della squadra bianca a rischio esclusione a causa delle sue condizioni di salute. Nel corso ...

Marco Garofalo è morto/ Ci sarà un ricordo di Maria De Filippi e di Amici? : Marco Garofalo è morto a 61 anni dopo una lunga malattia: nel giorno dei funerali, gli ex allievi di Amici, da Elena D'Amario a Pierdavide Carone, lo ricordano sui social.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:48:00 GMT)

Amici 17 : Maria De Filippi punta anche su Diego Armando Maradona : Diego Armando Maradona superospite di Amici di Maria De Filippi Questa sera andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 17. Maria De Filippi ha deciso a poche ore dalla diretta di ospitare il grande campione argentino Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è stato il sito Davide Maggio. Dopo l’ospitata del grande campione Francesco Totti della scorsa settimana, toccherà al Pibe de oro varcare gli studi Elios di Roma. Per la De ...

DIEGO ARMANDO MARADONA/ Ospite di Maria De Filippi : parlerà di Juventus-Napoli? (Amici 2018) : DIEGO ARMANDO MARADONA: il Pibe de Oro Ospite di Maria De Filippi ad amici. Dopo Francesco Totti un altro grande numero 10 sbarca su Canale 5, e la data non sembra casuale...(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Amici - stasera Maradona da Maria De Filippi : primo abbraccio al nipotino : Diego Armando Maradona sarà stasera ospite del programma di Maria De Filippi 'Amici' . Negli studi romani di Canale 5 l'ex capitano del Napoli abbraccerà il figlio Diego junior e il nipotino Diego ...

Amici 2018 - è Maradona il super ospite del terzo Serale : la scelta di Maria De Filippi : Diego Armando Maradona ospite ad Amici 2018: Maria De Filippi lo “convoca” per il terzo Serale Arriva oggi, un po’ a sorpresa, l’annuncio di Diego Armando Maradona super ospite del terzo Serale di Amici 2018. L’ex “Pibe De Oro” viene “convocato” da Maria De Filippi per il nuovo appuntamento in onda stasera, sabato 21 aprile, […] L'articolo Amici 2018, è Maradona il super ospite del ...

Oh Maria - che fatica! Amici le prova tutte contro Ballando : arriva in extremis Maradona : Maria De Filippi e Maradona E’ una delle sfide più incerte e sentite della stagione, il cui esito si fa inaspettato settimana dopo settimana. La partita tra Ballando con le Stelle e Amici è ancora tutta da giocare, con le due ‘capitane’ Milly Carlucci e Maria De Fillippi che finora non si sono risparmiate, nemmeno a punzecchiarsi a distanza. Entrambe, però, arrivano al terzo round di questa sera dopo giorni di silenzi, figli ...

SIMONA VENTURA/ Il giudice di Amici conferma l'affetto per Maria De Filippi : "Lavoro divinamente con lei" : SIMONA VENTURA, giudice della commissione esterna di Amici 17, ha parlato della sua nuova avVENTURA televisiva e del rapporto con Maria De Filippi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Amici di Maria de Filippi serale 2018 anticipazioni 21 aprile : terza puntata : ... Valentina : "Candyman" di Bill Goodson SQUADRA BLU Carmen : "Nothing's real but love", "Amore disperato", "Nessuno mi può giudicare" e "Hold my hand"; Matteo : "Grande Amore" Il Volo,"Il mondo", "...

Rita Pavone/ “Mi piace Maria De Filippi e il pubblico giovane mi ama - ho ancora futuro!” (Amici 2018) : Rita Pavone al serale di Amici 2018: “Mi piace Maria De Filippi e il pubblico giovane mi ama, ho ancora futuro!”, ecco tutte le sue ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:35:00 GMT)

Maria De Filippi - tragico lutto nella notte : morto un professore di 'Amici' : Notizia drammatica per Maria De Filippi : è morto nella notte Marco Garofalo , ballerino e coreografo professore di danza ad Amici per due anni, dal 2009, e protagonista con uno stage anche in quest'...

Morto Marco Garofalo - coreografo di Amici di Maria De Filippi nell’edizione di Elena D’Amario e Stefano De Martino : A soli 62 anni è Morto Marco Garofalo, coreografo romano dalla lunga carriera televisiva cominciata nel 1978, col debutto nel programma Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese. In oltre quarant'anni di professione, prima da ballerino e poi da coreografo, ha calcato i palcoscenici più popolari del piccolo schermo. Come coreografo ha diretto i corpi di ballo di Buona domenica, Luna Park! Ciao Darwin, L'eredità e molti altri ...