Amici | Biondo tacciato di autotune da Meta | esplode la polemica

Amici 2018 - terza puntata serale : Heather Parisi attacca Biondo! : Nella terza puntata di Amici, Rudy Zerbi non ci sta alle critiche sollevate da Heather Parisi verso Biondo: la ballerina non approva la scelta del ragazzo sull’uso dell’autotune. Anche Ermal Meta è dello stesso parere e dice che usarlo in puntata è come usare il doping. Rudy Zerbi perde le staffe ed è lite in diretta! La lite tra Heather Parisi e Rudy Zerbi, su Biondo è scattata quasi alla fine del ...

Amici17 - Heather Parisi attacca Biondo : «Autotune is for puss**». In studio esplode il caos : Puoi sparare su Biondo, ormai è lo sport nazionale'. Ermal Meta difende Heather invece, sostenendo che ha riportato una citazione e sottoliando che dicendo di non 'aver avuto gli attibuti' voleva ...

Heather Parisi : lite con Biondo/ “Non sai cantare… usi l’autotune che ti rende intonato!” (Amici 2018) : Heather Parisi infuoca il clima di Amici: dopo i precedenti scontri con Celentano-Ventura, il giudice esterno si scaglia ancora contro Biondo, reo di usare l'autotune per le esibizioni.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 09:12:00 GMT)

«Amici 17» : Heather ed Ermal contro Biondo : «Auto-tune is for pussies», che vuol dire «auto-tune è per le fighette». Heather Parisi ne è convinta, sicura che ricorrere ad auto-tune durante una gara canora sia come barare, doparsi, non giocare ad armi pari. Vittima dello stratagemma è Biondo, idolo delle teenager con la casacca dei Bianchi, pupillo di Simona Ventura e nuova promessa di Amici secondo Rudy Zerbi. «Stai imbrogliando, stai ammettendo di non saper cantare ricorrendo a una ...

Amici 17 - trionfa Irama e salva Einar. Ermal Meta fa a pezzi Biondo : La terza puntata di 'Amici 17' è infinita ma più ordinata delle due puntate precedenti. Maria De Filippi schiera un parterre da fare invidia alla notte degli Oscar: Diego Armando Maradona, Rita Pavone,...

Amici - Biondo canta “imbrogliando”? Il duro attacco di Heather Parisi : Heather Parisi contro Biondo ad Amici Serale: “Auto-tune is for pussies!” Sul finale del terzo Serale di Amici 17 Heather Parisi chiede a Biondo se canta o no con l’auto-tune. L’auto-tune è una sorta di “aiutino” tecnico che riequilibra la voce quando l’intonazione non è perfetta. Biondo replica, sembra confermare i sospetti della giudice e […] L'articolo Amici, Biondo canta ...

Amici 17 - Heather Parisi contro l'Auto Tune di Biondo (video) : In una serata piuttosto soporifera, senza particolari guizzi, ci ha pensato Heather Parisi, a fine puntata, ad accendere gli animi, all'interno della commissione di Amici 17. Quel giusto pepe che non guasta.prosegui la letturaAmici 17, Heather Parisi contro l'Auto Tune di Biondo (video) pubblicato su TVBlog.it 22 aprile 2018 01:32.

Amici SERALE 2018/ Ed.17 Vincitore e eliminati terza puntata : Irama il top! Lite Heater Parisi vs Biondo : AMICI SERALE 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 00:29:00 GMT)

Amici SERALE 2018/ Ed.17 diretta 21 Aprile - Ermal Meta vs Biondo : "Autotune è doping". Chi sarà eliminato? : AMICI SERALE 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Amici 17 terza puntata diretta : Biondo contro Einar : [live_placement]MARADONA OSPITE... BALLERA' CON BELEN Amici 17 terza puntata 21 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaAmici 17 terza puntata diretta: Biondo contro Einar pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 23:04.

Amici SERALE 2018/ Ed. 17 - diretta terza puntata : Biondo e Zic dividono il pubblico - chi sarà eliminato? : AMICI SERALE 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 20:35:00 GMT)

Biondo ed Emma Muscat/ Amici 17 - video : lei continua a sostenerlo ma duetta con Irama e scoppia la gelosia! : Dopo l'addio di Daniele a Lauren in seguito alla sua eliminazione, Biondo ed Emma continuano a sostenersi ad Amici 17 ma la cantante è stata nuovamente a cantare con Irama(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:09:00 GMT)

Biondo/ Amici 17 : Ventura e Zerbi unici a difenderlo - sarà lui il prossimo eliminato? : Ermal Meta e Carlo di Francesco continuano a pensare che Biondo non sia un cantante vero e proprio. Simona Ventura continua a difenderlo ma è a rischio, sarà eliminato Amici 17?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:57:00 GMT)

Simona Ventura vs Heather Parisi/ Amici 17 : "I panni sporchi si lavano in... diretta!" e difende Biondo : Simona Ventura torna a rispondere ad Heather Parisi dopo i suoi attacchi al serale di Amici 17, nati dal tifo per Biondo. "I panni sporchi si lavano in... diretta!"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:45:00 GMT)