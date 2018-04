Amici 17 terza puntata diretta | Bebe Vio e Paddy Jones

Vincitore ed eliminato di Amici 2018 del 21 aprile : l’esito della terza puntata del serale : Vincitore ed eliminato di Amici 2018 del 21 aprile : chi lascia il programma e chi vince la terza puntata del serale , in diretta su Canale 5? La prima fase della terza puntata di Amici 17 è iniziata con le corali di squadra per la presentazione dei due team. La squadra bianca e la squadra blu hanno cantato con gli ospiti della puntata : Loredana Bertè e Rita Pavone. I docenti di Amici hanno scelto di non interrompere il percorso di nessuno dei ...

Amici 2018 - terza puntata Serale del 21 aprile in diretta : Valentina rimane : Amici 2018 Il Serale di Amici 2018 arriva alla terza puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni sabato, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio durante la serata. Amici 2018: la diretta minuto per minuto della terza puntata del Serale di sabato 21 aprile 21.12: Maria De Filippi entra in studio insieme a Diego Armando Maradona: “Iniziamo questa ...