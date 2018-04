Amici 17 | Einar piange per la sorpresa del nonno | è la fortuna del programma

Amici 17 terza puntata diretta : prova proibitiva canto Einar contro Zic : [live_placement]MARADONA OSPITE... BALLERA' CON BELEN Amici 17 terza puntata 21 aprile 2018: anticipazioni prosegui la letturaAmici 17 terza puntata diretta: prova proibitiva canto Einar contro Zic pubblicato su TVBlog.it 21 aprile 2018 23:45.

Einar - Amici 2018 Un ritorno quasi al passato di Amici, che per la terza puntata del Serale di domani vedrà anche i cantanti ballare, in una prova proibitiva pensata per loro da Luca Tommassini. Mentre le due squadre scoprono che durante la seconda fase di gara avranno l'occasione di duettare, oltre che con Loredana Bertè, anche con Francesco Gabbani, tra Zic ed Einar scoppia una certa tensione a distanza.

Einar Ortiz canta Senza Fine ad Amici 2018, nel corso della seconda puntata della fase serale in scena sabato 14 aprile, in diretta su Canale 5 dagli studi di Roma. Il cantante del team blu, per la seconda volta consecutiva, si è aggiudicato l'accesso alla terza fase della puntata. Risultato tra i tre concorrenti più votati al televoto, infatti, Einar Ortiz ha avuto la possibilità di salire anche sul terzo palco, insieme a due dei suoi

Amici 2018, Einar sta male per la mamma: Maria De Filippi lo consola Einar ha visto oggi ad Amici 17 il video messaggio della mamma, che lo gettato nello sconforto. Maria De Filippi, in collegamento con la Casetta dei Blu via telefono ha cercato di consolarlo. Oxana, mamma del cantante che non vede il figlio da mesi, ha voluto dirgli che là nel loro paese stanno tutti bene e che lei è orgogliosa del percorso che ha fatto nella scuola.

Einar, Carmen, Sephora e Zic: giudizio negativo dai prof di Amici 17 La seconda diretta di Amici 2018 è alle porte, e nonostante le critiche da parte della commissione esterna, i professori dell scuola hanno rincarato la dose esprimendo il loro giudizio negativo contro i ragazzi che non vorrebbero al Serale di Amici 17. La prima ad essere stata criticata è stata Carmen Ferreri, la quale ha dovuto incassare le ennesime parole negative da parte

Sono state svelate le Assegnazioni per il secondo serale di Amici di Maria De Filippi, in diretta su Canale 5 sabato 14 aprile. Per il secondo appuntamento con la fase serale di Amici di Maria De Filippi, quali brani dovranno preparare i sette cantanti in gara nella squadra bianca e nella squadra blu? A sorpresa ci sarà una prova comparata che vedrà Emma e Carmen l'una contro l'altra sulle note di un brano scelto dalla commissione del

Einar Ortiz al serale di Amici di Maria De Filippi 2018 è il primo concorrente ad accedervi. Non è solo il primo cantante scelto ma anche il primo dei concorrenti ad ottenere la maglia verde in quest'edizione, tra cantanti e ballerini. A pochi giorni dall'avvio della fase serale del talent show, i concorrenti che hanno già superato l'esame di ammissione si raccontano attraverso brevi clip video condivise sui social network di Amici.

