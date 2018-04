Ambiente | nasce Obiettivo 2030 | la piattaforma di Earth Day Italia e ASviS

Salute - sicurezza - Ambiente : nasce a Pisa il primo laboratorio in Italia dove si incontrano università e imprese : Mondo universitario e impresa si incontrano nel primo laboratorio in Italia di innovazione e sperimentazione sui temi della Salute , della sicurezza e dell’ ambiente , promosso dall’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, con alcune delle più rilevanti realtà imprenditoriali del “made in Italy”. Il laboratorio , la cui denominazione è “HSE” (acronimo di “Health, Safety & Environment”), sviluppa la conoscenza e la diffusione di ...

A Ferla nasce una sala espositiva permanente per l' Ambiente : Rientra nel progetto Edufootprint ha come obiettivo principale quello di migliorare le prestazioni ambientali degli edifici pubblici

Ambiente : nasce la Fondazione One Ocean - per difendere i mari : ... è stata presentata a Milano la nuova Fondazione One Ocean, progetto di portata globale che, partendo dalla Costa Smeralda, intende diffondersi nel mondo per combattere l'inquinamento degli Oceani. ...