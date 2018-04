Amaurys sul corna gate | “È vero che ho fatto delle carinerie con Cecilia”

Amaurys - Cecilia Capriotti e Elena Morali : la verità sul corna gate : Cecilia Capriotti e Elena Morali: chi ha tradito con Amaurys Perez? Il secondo ospite della puntata di oggi di Domenica Live è stato Amaurys Perez che ha finalmente rivelato la verità sul corna-gate che coinvolgeva Cecilia Capriotti e Elena Morali. Le due donne erano finite al centro del gossip soprattutto a causa di un fuori onda pubblicato da Striscia la Notizia in cui Elena e Cecilia avevano litigato sull’argomento, mettendo in mezzo ...

Isola 2018 - Amaurys Perez sul presunto tradimento : ‘Pronto a querelare’ : “Sono pronto a querelare chiunque oserà anche solo continuare a sfiorare la mia famiglia”. Amaurys Perez (QUI chi è) è comprensibilmente infuriato dopo aver scoperto, al suo rientro dall’Honduras, che durante la sua permanenza all’Isola dei famosi erano circolate voci su un suo presunto tradimento ai danni della moglie Angela Rende con una non meglio identificata naufraga. Il terzo classificato al reality di Canale 5 ...

Isola dei Famosi 2018 - Jonathan dà un bacio sulla bocca ad Amaurys : Dopo le accuse di omofobia a Franco Terlizzi e ad Amaurys, con il secondo impegnato anche in un siparietto del quale ha imitato le movenze di Jonathan, proprio tra Amaurys e Jonathan è arrivato il momento di fare la pace sull’Isola dei Famosi. E come se non con un bacio sulla bocca? “Ieri la cosa con Amaurys mi ha ferito, e mi spiace perché ora ho un sapore amaro, e ora vorrei andare da lui e abbracciarlo. Ho bisogno di un ...

Isola - giorno 80 : Jonathan e Amaurys fanno pace e si baciano sulla bocca - Cipriani di nuovo nuda : Isola dei Famosi 2018 - Amaurys e Jonathan Le ultime ore sull’Isola dei Famosi 2018 sono all’insegna della pace e dell’energia positiva. Dopo le discussioni regna l’armonia, o meglio “la stupidera” come la definisce Jonathan che, tra l’altro, si riappacifica con Amaurys. Isola dei Famosi, giorno 80| La commozione della Cipriani Jonathan parla con Francesca della lite furibonda avuta il giorno prima con ...

Isola - giorno 74 : Amaurys torna sulla spiaggia. I naufraghi delusi dalla prova ricompensa : Isola dei Famosi 2018 - Bianca e Amaurys All’Isola dei Famosi 2018 i naufraghi si sono forse abituati a mangiare bene: lasagne, piatti di spaghetti, torte al cioccolato quest’anno sono quasi all’ordine del giorno, e oggi il gruppo non nasconde la delusione per il bottino della prova ricompensa (si tratta di uova, farina, mango e patate). Intanto Amaurys Perez torna su Playa Dos: i medici gli hanno detto che può continuare la ...

Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi : ecco come sta il naufrago : Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi: il naufrago sta meglio, ma deve rispettare dei limiti Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi. Il naufrago aveva momentaneamente abbandonato i suoi compagni per degli accertamenti medici. Infatti, negli ultimi giorni lo sportivo ha accusato dei problemi di salute, che l’hanno costretto a doversi incontrare con un medico. Di […] L'articolo Amaurys Pérez torna sull’Isola ...

Amaurys Perez ha avuto un malore/ La verità sul corna-gate in diretta? (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez sta iniziando a risentire delle difficili condizioni: lo sportivo ha avuto un malore. Rosa Perrotta ha dei dubbi sulle sue vere intenzioni.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 20:21:00 GMT)

Eva Henger nel mirino sul caso Amaurys e la foto ‘perversa’ : la replica : Eva Henger sotto accusa sul caso Amaurys e per una foto ‘perversa’: la replica dell’ungherese alle critiche Non c’è pace per Eva Henger. La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, dal canna-gate in poi, le ha portato una miriade di grattacapi da cui si è sempre difesa con le unghie, rivendicando le sue prese di […] L'articolo Eva Henger nel mirino sul caso Amaurys e la foto ‘perversa’: la replica ...

Isola : la moglie di Amaurys rompe il silenzio sul corna-gate in una lettera : Angela Rende, moglie di Amaurys, ha inviato una lettera a Barbara D'Urso che la conduttrice di Domenica Live ha letto fatto leggere durante la sua trasmissione in onda domenica 25 marzo. La signora Perez è...

Cecilia Capriotti sul corna-gate : "La moglie di Amaurys mi chiama piangendo" : "Se avesse voluto tradirmi, non avrebbe aspettato che arrivassero le telecamere", così Angela, moglie di Amaurys Perez,

Cecilia Capriotti si svela : verità sulla presunta passione con Amaurys : Isola dei Famosi, Cecilia Capriotti: passione segreta con Amaurys? La verità e nuove rivelazioni Dopo il canna-gate, l’attenzione ora si è spostata su un altro esclusivo gossip. Senza dubbio, quest’anno l’Isola dei Famosi continua ad essere circondata da grandi e misteriosi segreti. Le polemiche non sembrano essere pronte a svanire, anzi tutto il contrario. Il […] L'articolo Cecilia Capriotti si svela: verità sulla ...

Isola - giorno 50. Alessia e Amaurys sulla Isla Bonita decidono di dormire separati. Marco Ferri si sente solo : Isola dei Famosi 2018 - Marco Ferri Si è conclusa anche l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e i naufraghi non tornano su Playa Uva ma su Playa Dos. Ora dovranno imparare a vivere su questa nuova spiaggia, e il primo step è la costruzione di una capanna. sulla Isla Bonita Amaurys e Alessia decidono di dormire separati. Isola dei Famosi, giorno 50 | Jonathan dispiaciuto del voto di Simone Dopo la puntata i naufraghi sbarcano ...