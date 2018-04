Amaurys Pérez | «Chiamatemi Perez Siffredi | ecco cosa è successo sull' Isola»

Domenica Live - Amaurys Perez : "Secondo voi avrei aspettato l'Isola per tradire mia moglie?" (Video) : Tra i naufraghi rientrati in Italia dopo l'esperienza in Honduras dell'Isola dei Famosi c'è Amaurys Perez, che nel reality ha sentito molto la mancanza degli affetti più cari, dalla moglie Angela, che ha sposato dodici anni fa, ai tre figli. Amaurys è stato al centro del cosiddetto 'cornagate', sollevato in Italia dalla compagna di avventura Cecilia Capriotti, che sosteneva di aver saputo di un presunto tradimento di Perez. Ospite a ...

Amaurys Perez piange a Verissimo : “Mia moglie ha le pa**e” : Verissimo: Amaurys Perez si commuove dalla Toffanin Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Jonathan Kashanian a Verissimo, ha chiamato in studio il terzo naufrago classificato alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Amaurys Perez. Dopo i saluti di rito e i complimenti, la Toffanin ha mandato in onda un video in cui è stato fatto una sorta di riepilogo dei suoi mesi passati in Honduras. Finito questo momento, Amaurys è scoppiato ...

Amaurys Perez querela chi ha raccontato la storia del tradimento all'Isola dei Famosi 2018? : Amaurys Perez, terzo classificato all'Isola dei Famosi 2018, in una significativa intervista a Fanpage, ha ribadito di non aver mai tradito la moglie Angela prima, durante e dopo la sua permanenza in Honduras: Appena sono tornato in Italia, mia moglie mi ha raccontato questa storia. Dico che se questi pettegolezzi fossero stati riportati direttamente a me, sarebbe andato bene: sono stato io a scegliere di mettermi in gioco. Ma che abbiano ...

Isola 2018 - Amaurys Perez sul presunto tradimento : ‘Pronto a querelare’ : “Sono pronto a querelare chiunque oserà anche solo continuare a sfiorare la mia famiglia”. Amaurys Perez (QUI chi è) è comprensibilmente infuriato dopo aver scoperto, al suo rientro dall’Honduras, che durante la sua permanenza all’Isola dei famosi erano circolate voci su un suo presunto tradimento ai danni della moglie Angela Rende con una non meglio identificata naufraga. Il terzo classificato al reality di Canale 5 ...

FINALE ISOLA DEI FAMOSIi : VINCITORE E CLASSIFICA/ Pagelle : Amaurys Perez - felice di Nino Formicola : ISOLA dei Famosi 2018, VINCITORE e CLASSIFICA FINALE: Nino Formicola porta a casa la vittoria, lasciando bianca Atzei al secondo posto. Terzo Amaurys Perez…(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 07:54:00 GMT)

ANGELA RENDE/ Amaurys Perez scoppia in lacrime quando riabbraccia la moglie (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE, la moglie di Amaurys Perez nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 con i figli per la finalissima? Pronta a riabbracciare il marito dopo 81 giorni.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:11:00 GMT)

Isola - la finale : terzo posto per Amaurys Perez : Colpo di scena all'Isola dei Famosi. Il favoritissimo per la vittoria, Amaurys Perez, si piazza al terzo posto e dice addio al titolo. Il campione di pallanuoto fallisce alla prova del...

GASPARE/ Nino Formicola sarà il vincitore? Superato anche Amaurys Perez (Isola dei Famosi 2018) : GASPARE, Nino Formicola è arrivato all'ultimo atto del programma di Canale 5. Cresce lo splendido rapporto con la cantante romana Bianca Atzei. (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:41:00 GMT)

Amaurys PEREZ/ Va la televoto! Perde la prova del fuoco (Isola dei Famosi 2018) : Amaryus PEREZ, sarà lui il vincitore? La lite con Jonathan Kashanian ha portato a diverse fasi, ora le acque sembrano essersi calmate davvero. (Finale Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:12:00 GMT)

Angela Rende/ La moglie di Amaurys Perez in studio per accogliere il vincitore? (Isola dei Famosi 2018) : Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 con i figli per la finalissima? Pronta a riabbracciare il marito dopo 81 giorni.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Isola dei famosi stasera la finale : Amaurys Perez - Bianca Atzei e Gaspare - scopri chi vince : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 16 aprile la ...

Isola dei Famosi - Francesca Cipriani in crisi e in lacrime. Amaurys Perez la 'consola' : 'Con quelle z***' : L' Isola dei Famosi si avvia alla sua conclusione e c'è già chi pensa al futuro una volta tornati a casa. Francesca Cipriani rivela di sentire molto la mancanza di un uomo che stia al suo fianco con ...

Jonathan bacia in bocca Amaurys Perez all’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Jonathan e Amaurys fanno pace con un bacio sulle labbra E’ arrivata la pace ufficiale tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian dopo la rissa verbale avuta nella giornata di ieri. Dopo il loro scontro è stato Amaurys il primo ad essersi avvicinato a Jonathan per chiarire la situazione. Peccato che la loro sia stata una pace un po’ fredda e considerata non molto bene dagli altri naufraghi. Nel daytime ...

L’Isola dei Famosi : Amaurys Perez chiede scusa a Jonathan : Amaurys Perez si scusa con Jonathan all’Isola dei Famosi Non è stata una rissa fisica, ma verbale quella consumatasi ieri all’Isola dei Famosi tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian. Si sta avvicinando alla fine, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, e gli animi invece di placarsi si incendiano come un falò estivo. Tutto è partito durante la diretta di lunedì quando Jonathan ha svelato ai telespettatori che lo sportivo gli ...